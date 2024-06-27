Такое было после 24.02.22 — Коваленко о последствиях «наступления на Харьков»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко настаивает: россияне в очередной раз переоценили свои возможности, отправившись «наступать на Харьков» — в итоге госпитали Белгорода переполнены.

Ситуация на Харьковском направлении, по оценке военно-политического обозревателя, «продолжает генерировать позитивные или сдержанно позитивные новости».

«У Глубокого имеем успехи, они будут обозначены на мониторинговых картах уже определять чуть позже. Также и имеем успехи как в районе Липцев, то есть по направлению на Глубокое, так и в районе самого Волчанска. Понемногу россияне там теряют контроль над городом. При этом у россиян до сих пор нет возможности объединить эти две свои метастазы для создания того, что они пытались назвать так называемой некой «санитарной зоной», — оценил Коваленко ситуацию на фронте в обзоре 27 июня на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Он также прокомментировал видео из госпиталя в Белгороде, подтверждающее значительное количество раненных на Харьковщине оккупантов.

«Мы здесь не видим российских оккупантов, которых демонстрируют по их пропагандистскому телевидению, по федерального уровня телеканалам, когда они все такие чистенькие, опрятные, ждут, когда им дадут какую-то висюльку за какое-то мужество. Здесь реальность, происходящая в Белгородской области. Им повезло, 300-м, выехать с территории Харьковщины, временно оккупированной части, и попасть в больницу. Вот именно так: переполнены коридоры, переполнены госпитали в Белгородской области и Белгорода. Это очень напоминает то, что происходило 24 и после 24 февраля 2022 года, когда россияне, переоценивая свои возможности и недооценивая возможности сил обороны Украины, попали в настоящую мясорубку, которая уже длится не два-три дня, а третий год. Россиян продолжают перемалывать в фарш. И это реальность, которую, опять же, никогда не увидят среднестатистические россияне в большинстве своем по федеральным телеканалам», — констатировал Коваленко.