Синєгубов: Куп’янський напрямок – під повним контролем Сил оборони (відео)

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в місті Куп’янськ тривають контрдиверсійні заходи. За його словами, ситуація там стабільна.

«Куп’янський напрямок знаходиться під повним контролем наших Сил оборони України. Ті заяви, які лунали з російських пабліків щодо оточення самого міста, як зазначив президент, – ця інформація є фейком. По місту проходять контрдиверсійні заходи і знищення ворожих ДРГ, які, можливо, просочились до міста раніше. Там працюють всі наші Сили оборони. Ворог не полишає спроб окупувати саме місто, намагаючись проникнути малими групами. Тобто тактику просочування застосовує», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що з Куп’янського та Борівського напрямків триває евакуація. В середньому за добу вивозять понад пів сотні людей.

«На жаль, вивозимо людей із дітьми. Чому на жаль, бо дітей ми мали евакуювати раніше, однак коли наразі вивозимо дітей, це свідчить про те, що люди якимось чином подекуди повернулись. На щастя, це поодинокі випадки», – сказав голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”