«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн

Що наразі відбувається у місті Куп’янськ на Харківщині, розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

Він зазначив: бої на околицях міста тривають вже давно. Не новина і те, що ворожі ДРГ проникають у Куп’янськ.

«Противник доліз до центра? Це лише окремі тушки доповзли! Не знаю, що можна сказати, скажу лише те, що там повний хаос і дезорганізація або недостатня проінформованість деяких відповідальних посадових осіб. Так не має бути, оборона чергового міста вчергове провалена, точніше ніяк не була організована», – написав «Алекс» у мережі «Телеграм».

Раніше він писав, що «Купʼянськ – потенційна чергова жертва відсутності спланованої оборони міста».

«В мене відчуття, що такого комплексу оперативно-тактичних дій, як оборона міста, фактично не існує в головах деяких високих чинів. За майже чотири роки жодне втрачене місто не було грамотно підготовлено до оборони, таке відчуття, що все спускалось на самотік», – вважає військовий.

Нагадаємо, вранці автори проєкту «DeepState» інформували, що ворог захопив території у північній частині Куп’янська.

До цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.