Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн

Фронт 14:53   17.09.2025
Вікторія Яковенко
«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн Фото: ОТУВ “Харків”

Що наразі відбувається у місті Куп’янськ на Харківщині, розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».

Він зазначив: бої на околицях міста тривають вже давно. Не новина і те, що ворожі ДРГ проникають у Куп’янськ.

«Противник доліз до центра? Це лише окремі тушки доповзли! Не знаю, що можна сказати, скажу лише те, що там повний хаос і дезорганізація або недостатня проінформованість деяких відповідальних посадових осіб. Так не має бути, оборона чергового міста вчергове провалена, точніше ніяк не була організована», – написав «Алекс» у мережі «Телеграм».

Раніше він писав, що «Купʼянськ – потенційна чергова жертва відсутності спланованої оборони міста».

«В мене відчуття, що такого комплексу оперативно-тактичних дій, як оборона міста, фактично не існує в головах деяких високих чинів. За майже чотири роки жодне втрачене місто не було грамотно підготовлено до оборони, таке відчуття, що все спускалось на самотік», – вважає військовий.

Нагадаємо, вранці автори проєкту «DeepState» інформували, що ворог захопив території у північній частині Куп’янська.

До цього аналітики Інституту вивчення війни два дні поспіль повідомляли про просування ворога в Куп’янську. Експерти передавали, що ворог захоплює території у центральній частині міста. Однак голова РВА Андрій Канашевич стверджував, що ситуація на Куп’янщині залишається незмінною. І попри всі загрози, у ворога немає ніяких просувань углиб міста. Такої ж думки дотримувався і військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його спостереженнями, поширена думка про те, що ЗС РФ закріпилися в Куп’янську, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн
«Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн
17.09.2025, 14:53
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель, постраждала жінка
Під Харковом – «приліт»: спалахнула пожежа, загинув житель, постраждала жінка
17.09.2025, 14:18
«Я поїхав як турист»: на Харківщині здався в полон житель Кенії (відео)
«Я поїхав як турист»: на Харківщині здався в полон житель Кенії (відео)
17.09.2025, 13:44
У Харкові чули вибух: попереджали про «швидкісну ціль», дані Терехова
У Харкові чули вибух: попереджали про «швидкісну ціль», дані Терехова
17.09.2025, 12:55
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»
17.09.2025, 13:33

Новини за темою:

16:48
«Ворог не має жодних просувань вглиб Куп’янська»: коментар Канашевича (відео)
16:45
Вісім боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14:24
«Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»
23:58
Шалені втрати лише тимчасово призупинили ЗС РФ – Жорін
16:18
Під Куп’янськом іде бій – Генштаб про ситуацію на фронті на 16:00 13 вересня

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Окремі тушки доповзли». Чи дістався ворог центру Куп’янська, повідомив воїн»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що наразі відбувається у місті Куп’янськ на Харківщині, розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс».".