Чи закріпилися ЗС РФ у Куп’янську та що на півночі області, розповів Машовець

Україна 09:13   17.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи закріпилися ЗС РФ у Куп'янську та що на півночі області, розповів Машовець Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE зазначив, що на Південно-Слобожанському напрямку ситуація стабільна. 

На Південно-Слобожанському напрямку, за даними Машовця, ситуація стабільна та без особливої ​​активності ворога. Іноді росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ біля Вовчанська та річки Вовчої. Однак успіхів на півночі області у ворога немає, констатував аналітик.

А ось на Куп’янському напрямку ситуація є досить напруженою.

“Ось це вклинення в районі Радьківки та Голубівки противника, сприяє тому, що противник продовжує спроби інфільтрувати значну кількість своїх штурмових та малих піхотних груп на територію самого міста. І в район селища Мирове, отже, Московка відома. Тут йдуть досить запеклі бої з групами проникнення ось цими малими піхотними противниками. Просто через брак боєздатної піхоти ЗСУ складно зачищати ці райони від противника, що прорвався туди”, – зазначив експерт.

Все через те, що піхоту ворога досить важко виявити – окупанти маскуються під цивільних та ховаються у підліску біля Тищенківки.

“Ось тут у районі цвинтаря вони явно закріпилися. Ну, карта Deep State так показує. Але, за моїми спостереженнями, поширена думка про те, що вони вже тут у Куп’янську закріпилися, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується. Тобто, групи діють на території міста, ось у цій частині. Там по дві, по три людини, іноді там поодинокі російські військовослужбовці пробираються”, – розповів Машовець.

При цьому він вважає, що російські війська отримали чітке завдання від керівництва – будь-якою ціною закріпитися в Куп’янську.

Відео: NEMYRIALIVE

Нагадаємо, вранці 17 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися до вулиці Садової у Куп’янську. А напередодні в ISW розповіли про присутність ЗС РФ у центральній частині міста.

Читайте також: Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
