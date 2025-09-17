Чи закріпилися ЗС РФ у Куп’янську та що на півночі області, розповів Машовець
Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE зазначив, що на Південно-Слобожанському напрямку ситуація стабільна.
На Південно-Слобожанському напрямку, за даними Машовця, ситуація стабільна та без особливої активності ворога. Іноді росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ біля Вовчанська та річки Вовчої. Однак успіхів на півночі області у ворога немає, констатував аналітик.
А ось на Куп’янському напрямку ситуація є досить напруженою.
“Ось це вклинення в районі Радьківки та Голубівки противника, сприяє тому, що противник продовжує спроби інфільтрувати значну кількість своїх штурмових та малих піхотних груп на територію самого міста. І в район селища Мирове, отже, Московка відома. Тут йдуть досить запеклі бої з групами проникнення ось цими малими піхотними противниками. Просто через брак боєздатної піхоти ЗСУ складно зачищати ці райони від противника, що прорвався туди”, – зазначив експерт.
Все через те, що піхоту ворога досить важко виявити – окупанти маскуються під цивільних та ховаються у підліску біля Тищенківки.
“Ось тут у районі цвинтаря вони явно закріпилися. Ну, карта Deep State так показує. Але, за моїми спостереженнями, поширена думка про те, що вони вже тут у Куп’янську закріпилися, проникнувши з північно-західних околиць, поки що не підтверджується. Тобто, групи діють на території міста, ось у цій частині. Там по дві, по три людини, іноді там поодинокі російські військовослужбовці пробираються”, – розповів Машовець.
При цьому він вважає, що російські війська отримали чітке завдання від керівництва – будь-якою ціною закріпитися в Куп’янську.
Відео: NEMYRIALIVE
Нагадаємо, вранці 17 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися до вулиці Садової у Куп’янську. А напередодні в ISW розповіли про присутність ЗС РФ у центральній частині міста.
Читайте також: Генштаб: 12 атак росіян відбили СОУ на Харківщині за добу
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи закріпилися ЗС РФ у Куп’янську та що на півночі області, розповів Машовець»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 09:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE зазначив, що на Південно-Слобожанському напрямку ситуація стабільна. ".