Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE отметил, что на Южно-Слобожанском направлении ситуация стабильная.
На Южно-Слобожанском направлении, по данным Машовца, ситуация стабильная без особой активности врага. Время от времени россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ около Волчанска и реки Волчьей. Однако успехов на севере области у врага нет, констатировал аналитик.
А вот на Купянском направлении ситуация достаточно напряженная.
«Вот это вклинение в районе Радьковки и Голубовки противника способствует тому, что противник продолжает попытки инфильтрировать значительное количество своих штурмовых и малых пехотных групп на территорию самого города. И в район поселка Мировое, Московка известная. Тут идут достаточно упорные такие бои с группами проникновения вот этими малыми пехотными противниками. Просто из-за недостатка боеспособной пехоты ВСУ сложно зачищать эти районы от прорвавшегося туда противника», – отметил эксперт.
Все из-за того, что пехоту врага достаточно трудно выявить – оккупанты маскируются под гражданских и прячутся в подлеске возле Тищенковки.
«Вот тут в районе кладбища они очевидно закрепились. Ну, так карта Deep State показывает. Но по моим наблюдениям распространенное мнение о том, что они уже тут в Купянске закрепились, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается. То есть, ну, группы действуют на территории города, вот в этой части. Там по два, по три человека, иногда там одиночные военнослужащие российские пробираются», – рассказал Машовец.
При этом он считает, что российские войска получили четкое задание от руководства – любой ценой закрепиться в Купянске.
Видео: NEMYRIALIVE
Напомним, утром 17 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись к улице Садовой в Купянске. А накануне в ISW рассказали о присутствии ВС РФ в центральной части города.
Читайте также: Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 09:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE отметил, что на Южно-Слобожанском направлении ситуация стабильная. ".