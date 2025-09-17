Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE отметил, что на Южно-Слобожанском направлении ситуация стабильная.

На Южно-Слобожанском направлении, по данным Машовца, ситуация стабильная без особой активности врага. Время от времени россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ около Волчанска и реки Волчьей. Однако успехов на севере области у врага нет, констатировал аналитик.

А вот на Купянском направлении ситуация достаточно напряженная.

«Вот это вклинение в районе Радьковки и Голубовки противника способствует тому, что противник продолжает попытки инфильтрировать значительное количество своих штурмовых и малых пехотных групп на территорию самого города. И в район поселка Мировое, Московка известная. Тут идут достаточно упорные такие бои с группами проникновения вот этими малыми пехотными противниками. Просто из-за недостатка боеспособной пехоты ВСУ сложно зачищать эти районы от прорвавшегося туда противника», – отметил эксперт.

Все из-за того, что пехоту врага достаточно трудно выявить – оккупанты маскируются под гражданских и прячутся в подлеске возле Тищенковки.

«Вот тут в районе кладбища они очевидно закрепились. Ну, так карта Deep State показывает. Но по моим наблюдениям распространенное мнение о том, что они уже тут в Купянске закрепились, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается. То есть, ну, группы действуют на территории города, вот в этой части. Там по два, по три человека, иногда там одиночные военнослужащие российские пробираются», – рассказал Машовец.

При этом он считает, что российские войска получили четкое задание от руководства – любой ценой закрепиться в Купянске.

Видео: NEMYRIALIVE

Напомним, утром 17 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись к улице Садовой в Купянске. А накануне в ISW рассказали о присутствии ВС РФ в центральной части города.