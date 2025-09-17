Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец

Украина 09:13   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE отметил, что на Южно-Слобожанском направлении ситуация стабильная. 

На Южно-Слобожанском направлении, по данным Машовца, ситуация стабильная без особой активности врага. Время от времени россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ около Волчанска и реки Волчьей. Однако успехов на севере области у врага нет, констатировал аналитик.

А вот на Купянском направлении ситуация достаточно напряженная.

«Вот это вклинение в районе Радьковки и Голубовки противника способствует тому, что противник продолжает попытки инфильтрировать значительное количество своих штурмовых и малых пехотных групп на территорию самого города. И в район поселка Мировое, Московка известная. Тут идут достаточно упорные такие бои с группами проникновения вот этими малыми пехотными противниками. Просто из-за недостатка боеспособной пехоты ВСУ сложно зачищать эти районы от прорвавшегося туда противника», – отметил эксперт.

Все из-за того, что пехоту врага достаточно трудно выявить – оккупанты маскируются под гражданских и прячутся в подлеске возле Тищенковки.

«Вот тут в районе кладбища они очевидно закрепились. Ну, так карта Deep State показывает. Но по моим наблюдениям распространенное мнение о том, что они уже тут в Купянске закрепились, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается. То есть, ну, группы действуют на территории города, вот в этой части. Там по два, по три человека, иногда там одиночные военнослужащие российские пробираются», – рассказал Машовец.

При этом он считает, что российские войска получили четкое задание от руководства – любой ценой закрепиться в Купянске.

Видео: NEMYRIALIVE

Напомним, утром 17 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне продвинулись к улице Садовой в Купянске. А накануне в ISW рассказали о присутствии ВС РФ в центральной части города.

Читайте также: Генштаб: 12 атак россиян отбили СОУ на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
17.09.2025, 08:36
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец
Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец
17.09.2025, 09:13
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
17.09.2025, 10:32

Новости по теме:

15:43
Листовая диагностика: что это и для чего нужна?
07:29
Что происходит на севере Харьковщины и Купянском направлении — анализ ISW
12:50
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
17:15
«Давайте по-честному»: стоимость подземных школ в Харькове и области от ХАЦ
08:11
Захватил ли враг Синьковку на Харьковщине: ISW проанализировал заявления РФ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Закрепились ли ВС РФ в Купянске и что на севере области, рассказал Машовец»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 09:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью NEMYRIALIVE отметил, что на Южно-Слобожанском направлении ситуация стабильная. ".