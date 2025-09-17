В ISW вновь сообщают о продвижении армии РФ в Купянске
В сводке 17 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали линию фронта в Харьковской области.
На геолокационных кадрах аналитики зафиксировали продвижение россиян в Купянске к улице Садовой. Также, по данным ISW, бои шли возле Кондрашовки, Красного Первого, Петропавловки и Песчаного.
«Российский источник утверждает, что российские войска контролируют огонь примерно над пятью километрами автомагистрали H-26 Купянск – город Харьков вблизи Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.
Некоторые «победы» россиян все же оказались фейковыми. Речь идет о Южно-Слобожанском направлении.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левый (южный) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от Харькова)», – пишут аналитики.
Тем временем ситуация на других направлениях Харьковщины – без изменений.
Напомним, в сводке 16 сентября в ISW передавали, что россияне смогли продвинуться в центральной части Купянска, а также на юго-западе от Степной Новоселовки.
