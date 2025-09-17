Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

В ISW вновь сообщают о продвижении армии РФ в Купянске

Украина 08:01   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW вновь сообщают о продвижении армии РФ в Купянске

В сводке 17 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали линию фронта в Харьковской области. 

На геолокационных кадрах аналитики зафиксировали продвижение россиян в Купянске к улице Садовой. Также, по данным ISW, бои шли возле Кондрашовки, Красного Первого, Петропавловки и Песчаного.

«Российский источник утверждает, что российские войска контролируют огонь примерно над пятью километрами автомагистрали H-26 Купянск – город Харьков вблизи Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска)», – добавили в Институте изучения войны.

Некоторые «победы» россиян все же оказались фейковыми. Речь идет о Южно-Слобожанском направлении.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левый (южный) берег реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от Харькова)», – пишут аналитики.

Тем временем ситуация на других направлениях Харьковщины – без изменений.

Напомним, в сводке 16 сентября в ISW передавали, что россияне смогли продвинуться в центральной части Купянска, а также на юго-западе от Степной Новоселовки.

Читайте также: Нарушают каноны ведения войны: как в Купянске вычисляют военных РФ (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
Новости Харькова — главное 17 сентября: шестеро раненых, лесные пожары
17.09.2025, 08:36
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
17.09.2025, 06:00
Синегубов: шестеро людей ранены, враг бил по Харькову и области
Синегубов: шестеро людей ранены, враг бил по Харькову и области
17.09.2025, 08:33

Новости по теме:

07:24
Россияне – в центре Купянска: анализ ISW
07:49
Оккупанты утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW
07:42
Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW
07:34
Атакуют, но не продвигаются — ISW отметил отсутствие успехов РФ на Харьковщине
07:26
Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В ISW вновь сообщают о продвижении армии РФ в Купянске»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 17 сентября эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали линию фронта в Харьковской области. ".