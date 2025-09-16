Live
Россияне – в центре Купянска: анализ ISW

Украина 07:24   16.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 16 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали об изменениях на фронте в Харьковской области.

Согласно геолокационным кадрам, россияне смогли продвинуться в центральной части Купянска, а также на юго-западе от Степной Новоселовки.

«Российский блогер утверждал, что почти весь Купянск является оспариваемой «серой зоной». Блогер утверждал, что российские войска пытаются проникнуть в Купянск ночью и устроиться в подвалах днем», – передают аналитики.

Бои на Купянском направлении шли возле Кондрашовки, Радьковки, Красного Первого и Песчаного.

А вот ситуация на остальных направлениях, несмотря на мечты россиян, остается неизменной.

Так враг заявлял, что ВС РФ продвинулись на севере области на левом берегу реки Волчья и около Синельниково. Однако эта информация оказалась фейковой.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Отрадного (к востоку от Великого Бурлука), к югу от Мелового, к востоку от Амбарного и близ Хатнего (все к северо-востоку от Великого Бурлука)», – добавили в ISW.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 16 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали об изменениях на фронте в Харьковской области.".