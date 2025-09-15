«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск

Видео, в котором пленные оккупанты рассказывают, как и зачем пытались пробраться в Купянск, опубликовали украинские защитники.

Оккупанты рассказали, как получили приказ пролезть в Купянск по газопроводу и выполнить задания военного руководства.

«Сначала по форме, потом нам сказали в гражданское одеться», – отмечает пленный.

Другой военный рассказывает, что должны были сделать после того, как окажутся в городе.

«Прямым приказом нам сказали захватить пятиэтажку, убить мужчин и закрепиться на третьем этаже. Детей и женщин оставить в живых, мужчин убить – всех до единого, зачистить все этажи», – рассказал оккупант.

Пробираться в Купянск должны были по газовой трубе.

«Недалеко от нас была труба как раз газовая. Сначала я не знал, что с ней, нас туда не подпускали, так как охранник сидел там. А когда уже начали нам задания выдавать, я увидел, что она разрезана. Нам провели инструктаж, как и че делать, дали «Лоперамида», воды по полторашке и повели до трубы по очереди», – вспоминает российский военный.

Однако реализовать задуманное не удалось – ВСУ начали выбивать врага из города. Часть из них убили, других – ранили и взяли в плен. При этом, в очередной раз россияне доказали, что лозунг «своих не бросаем» – всего лишь набор букв.

«Я сказал по рации, что я – 300. Мне сказали: «Жди, должны подойти». Я сказал об эвакуации, но мне сказали: «Эвакуации сейчас не будет», – жалуется пленный.

Видео: 10-й армейский корпус СВ ВСУ

Напомним, 14 сентября в Институте изучения войны сообщали о попытке войск РФ продвинуться в тыл украинских позиций в Купянске через подземный газопровод. Это уже третий случай за полномасштабную войну, когда россияне использовали эту тактику. Это свидетельствует о том, считает американский Институт изучения войны, что войска РФ совершенствуют свою способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта. Как пишут аналитики со ссылкой на блогеров РФ, неясно, когда российские войска провели эту операцию. Некоторые утверждали, что они, возможно, продвинулись по газопроводу в начале сентября.

13 сентября Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций команды аналитиков «DeepState». Сначала они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время враг продолжает предпринимать попытки скопиться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны». Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».