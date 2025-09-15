“Мужчин убить”: полонені з РФ пояснили, нащо лізли по газопроводу в Куп’янськ

Відео, в якому полонені окупанти розповідають, як і навіщо намагалися пробратися до Куп’янська, опублікували українські захисники.

Окупанти розповіли, як отримали наказ пролізти до Куп’янська по газопроводу та виконати завдання військового керівництва.

“Сначала по форме, потом нам сказали в гражданское одеться”, – зазначає полонений.

Інший військовий розповідає, що мали зробити після того, як опиняться у місті.

“Прямым приказом ком нам сказали захватить пятиэтажку, убить мужчин и закрепиться на третьем этаже. Детей и женщин оставить в живых, мужчин убить – все до единого, зачистить все этажи”, – розповів окупант.

Пробиратися до Куп’янська мали по газовій трубі.

“Недалеко от нас была труба как раз газовая. Сначала я не знал, что с ней, нас туда не подпускали, так как охранник сидел там. А когда уже начали нам задания выдавать, я увидел, что она разрезана. Нам провели инструктаж, как и че делать, дали “Лоперамида”, воды по полторашки и повели до трубы по очереди”, – згадує російський військовий.

Проте реалізувати задумане не вдалося – ЗСУ почали вибивати ворога із міста. Частину з них убили, інших – поранили та взяли в полон. При цьому вкотре росіяни довели, що гасло “своих не бросаем” – лише набір літер.

“Я сказал, что я – 300. Мне сказали: «Жди, должны подойти». Я сказал об эвакуации, но мне сказали: «Эвакуации сейчас не будет”, – бідкається полонений.

Відео: 10-й армійський корпус СВ ЗСУ

Нагадаємо, 14 вересня в Інституті вивчення війни повідомляли про спробу військ РФ просунутися до тилу українських позицій у Куп’янську через підземний газопровід. Це вже третій випадок за повномасштабну війну, коли росіяни використали цю тактику. Це свідчить про те, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), що війська РФ удосконалюють свою здатність розповсюджувати тактичні уроки між різними ділянками лінії фронту. Як пишуть аналітики з посиланням на блогерів РФ, неясно, коли російські війська провели цю операцію. Деякі стверджували, що вони, можливо, просунулися по газопроводу на початку вересня.

13 вересня Генштаб ЗСУ офіційно пояснив, що відбувається в Куп’янську. Командування ЗСУ зреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох повідомлень команди аналітиків “DeepState”. Спочатку вони поінформували, що росіяни пробираються до Куп’янська газовою трубою, а потім – що в окупантів є просування в північних кварталах міста. Захисники України підкреслили: “Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем ЗСУ. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони”. Командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко також повідомив, що по газовій трубі, якою користувалися росіяни, завдали ударів і зараз “пересування противника трубою не фіксується”.