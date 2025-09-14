Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW

Попытка войск РФ продвинуться в тыл украинских позиций в Купянске через подземный газопровод – уже третий случай за полномасштабную войну, когда россияне использовали эту тактику. Это свидетельствует о том, считает американский Институт изучения войны (ISW), что войска РФ совершенствуют свою способность распространять тактические уроки между различными участками линии фронта.

Как пишут аналитики со ссылкой на блогеров РФ, неясно, когда российские войска провели эту операцию. Некоторые утверждали, что они, возможно, продвинулись по газопроводу в начале сентября.



“Ранее российские войска использовали подземные трубопроводы для продвижения за украинские оборонительные позиции в Авдеевке Донецкой области в январе 2024 года и в Судже Курской области в марте 2025 года. Сообщается, что подразделения 60-й отдельной штурмовой бригады «Ветераны» (добровольческий штурмовой корпус) участвовали в обеих операциях по захвату газопроводов в Авдеевке и Судже. ISW не обнаружил сообщений о действиях бригады в направлении Купянска, что указывает на то, что российское военное командование распространяет знания и опыт бригады в проведении таких операций среди других подразделений и формирований. В январе 2025 года ISW отметил, что российское военное командование, по-видимому, по крайней мере пытается улучшить свою способность распространять полученный опыт, учитывая, что российские войска демонстрируют схожие оперативные схемы по всей линии фронта”, — говорится в публикации Института.

В качестве альтернативы использование трубопроводов для проникновения может в большей степени отражать тактические инновации и адаптацию отдельных российских подразделений на месте в условиях распространения украинских беспилотных летательных аппаратов, поскольку такие трубопроводы обеспечивают российским войскам естественное укрытие и маскировку, что позволяет им продвигаться вперед, добавили в ISW.



Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ официально объяснил, что происходит в Купянске. Командование ВСУ отреагировало на информационную волну, которая появилась после двух публикаций команды аналитиков «DeepState». Сначала они сообщили, что россияне пробираются в Купянск по газовой трубе, а затем — что у оккупантов есть продвижение в северных кварталах города. Защитники Украины подчеркнули: «Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ. В то же время враг продолжает предпринимать попытки скопиться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем Сил обороны». Командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко также сообщил, что по газовой трубе, которой пользовались россияне, нанесли удары и сейчас «передвижение противника по трубе не фиксируется».