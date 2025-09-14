Спробу росіян просунутися по газопроводу в Куп’янськ проаналізував ISW

Спроба військ РФ просунутися до тилу українських позицій у Куп’янську через підземний газопровід – уже третій випадок за повномасштабну війну, коли росіяни використали цю тактику. Це свідчить про те, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), що війська РФ удосконалюють свою здатність розповсюджувати тактичні уроки між різними ділянками лінії фронту.

Як пишуть аналітики з посиланням на блогерів РФ, неясно, коли російські війська провели цю операцію. Деякі стверджували, що вони, можливо, просунулися по газопроводу на початку вересня.

“Раніше російські війська використовували підземні трубопроводи для просування за українські оборонні позиції в Авдіївці Донецької області в січні 2024 року і в Суджі Курської області в березні 2025 року. Повідомляється, що підрозділи 60-ї окремої штурмової бригади «Ветерани» (добровольчий штурмовий корпус) брали участь в обох операціях із захоплення газопроводів в Авдіївці та Суджі. ISW не виявив повідомлень про дії бригади в напрямку Куп’янська, що вказує на те, що російське військове командування поширює знання і досвід бригади в проведенні таких операцій серед інших підрозділів і формувань. У січні 2025 року ISW зазначив, що російське військове командування, мабуть, принаймні намагається поліпшити свою здатність поширювати отриманий досвід, враховуючи, що російські війська демонструють схожі оперативні схеми по всій лінії фронту”, — йдеться в публікації Інституту.

Як альтернатива, використання трубопроводів для проникнення може більшою мірою відображати тактичні інновації та адаптацію окремих російських підрозділів на місці в умовах поширення українських безпілотних літальних апаратів, оскільки такі трубопроводи забезпечують російським військам природне укриття та маскування, що дозволяє їм просуватися, додали в ISW.

Нагадаємо, 13 вересня Генштаб ЗСУ офіційно пояснив, що відбувається в Куп’янську. Командування ЗСУ зреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох повідомлень команди аналітиків “DeepState”. Спочатку вони поінформували, що росіяни пробираються до Куп’янська газовою трубою, а потім – що в окупантів є просування в північних кварталах міста. Захисники України підкреслили: “Ситуація у місті Куп’янську та його околицях під контролем ЗСУ. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп’янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони”. Командир полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко також повідомив, що по газовій трубі, якою користувалися росіяни, завдали ударів і зараз “пересування противника трубою не фіксується”.