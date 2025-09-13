Машовець про ЗС РФ і Куп’янськ: “Не стільки закріпитися, скільки вціліти”
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначає, що тактика “просочування” росіян у Куп’янськ та населені пункти навколо нього не буде такою ефективною вже незабаром – як тільки опаде листя.
“Продовжуються бої північніше Куп’янська, в цьому районі, навіть до Благодатівки. Щобільше, в цій частині Куп’янська фіксуються райони інфільтрації малих і надмалих піхотних груп противника. Зазвичай, десь дві-три-чотири (людини – Ред.), дуже багато поодиноких російських військовослужбовців там заховались. Це дуже складно – їх тут виловлювати, тому що не вистачає піхоти. Вони намагаються не стільки закріпитися, скільки вціліти”, — прокоментував Машовець в інтерв’ю 5 каналу.
Відео: 5 канал
Він зазначив, що тривають бої за Кіндрашівку. У районі Мирового Сили оборони зачистили підлісок та витіснили окупантів за дорогу Куп’янськ – Дворічна.
“Але окремі групи штурмові зуміли південніше Тищенківки зачепитися за ліс. Слід сказати, що 6-та армія продовжує виконувати, наскільки я розумію, наказ “зачепитися за Куп’янськ”. Поки зачепитися вона не може, окремі групи інфільтрації, вони не дають змоги російському командуванню повною мірою контролювати територію, на якій вони оперують. Вони ховаються по підвалах, щільній міській забудові, в підлісках, у лісосмугах. Це все до того, як ще листва є, як вона облетить, усе це стане робити важче противнику”, – спрогнозував військовий оглядач.
Читайте також: Газовою трубою росіяни на самокатах рухаються в Куп’янськ – DeepState (відео)
Він продовжує вважати, що метою ЗС РФ на Куп’янському напрямку зараз є як прорив у Куп’янськ, так і блокування дороги, що з’єднує місто з Чугуєвом. А також – рокади, що йде на південь уздовж Осколу.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Константин Машовец, куп'янск, купянское направление, наступ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Машовець про ЗС РФ і Куп’янськ: “Не стільки закріпитися, скільки вціліти”»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2025 в 12:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що тактика “просочування” росіян у Куп’янськ та населені пункти навколо нього не буде такою ефективною вже незабаром".