Машовець про ЗС РФ і Куп’янськ: “Не стільки закріпитися, скільки вціліти”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначає, що тактика “просочування” росіян у Куп’янськ та населені пункти навколо нього не буде такою ефективною вже незабаром – як тільки опаде листя.

“Продовжуються бої північніше Куп’янська, в цьому районі, навіть до Благодатівки. Щобільше, в цій частині Куп’янська фіксуються райони інфільтрації малих і надмалих піхотних груп противника. Зазвичай, десь дві-три-чотири (людини – Ред.), дуже багато поодиноких російських військовослужбовців там заховались. Це дуже складно – їх тут виловлювати, тому що не вистачає піхоти. Вони намагаються не стільки закріпитися, скільки вціліти”, — прокоментував Машовець в інтерв’ю 5 каналу.

Відео: 5 канал

Він зазначив, що тривають бої за Кіндрашівку. У районі Мирового Сили оборони зачистили підлісок та витіснили окупантів за дорогу Куп’янськ – Дворічна.

“Але окремі групи штурмові зуміли південніше Тищенківки зачепитися за ліс. Слід сказати, що 6-та армія продовжує виконувати, наскільки я розумію, наказ “зачепитися за Куп’янськ”. Поки зачепитися вона не може, окремі групи інфільтрації, вони не дають змоги російському командуванню повною мірою контролювати територію, на якій вони оперують. Вони ховаються по підвалах, щільній міській забудові, в підлісках, у лісосмугах. Це все до того, як ще листва є, як вона облетить, усе це стане робити важче противнику”, – спрогнозував військовий оглядач.

Він продовжує вважати, що метою ЗС РФ на Куп’янському напрямку зараз є як прорив у Куп’янськ, так і блокування дороги, що з’єднує місто з Чугуєвом. А також – рокади, що йде на південь уздовж Осколу.