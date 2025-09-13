Машовец про ВС РФ и Купянск: Стараются не столько закрепиться, сколько уцелеть
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что тактика «просачивания» россиян в Купянск и населенные пункты вокруг него не будет столь эффективной уже скоро — как только опадет листва.
«Продолжаются бои севернее Купянска, в этом районе, даже до Благодатовки. Более того, в этой части Купянска фиксируются районы инфильтрации малых и сверхмалых пехотных групп противника. Обычно где-то два-три-четыре (человека — Ред.), очень много одиноких российских военнослужащих там спрятались. Это очень сложно — их здесь вылавливать, потому что не хватает пехоты. Они стараются не столько закрепиться, сколько уцелеть», — прокомментировал Машовец в интервью 5 каналу.
Видео: 5 канал
Он отметил, что продолжаются бои за Кондрашовку. В районе Мирового Силы обороны зачистили подлесок и вытеснили оккупантов за дорогу Купянск — Двуречная.
«Но отдельные группы штурмовые сумели южнее Тищенковки зацепиться за лес. Следует сказать, что 6-я армия продолжает выполнять, насколько я понимаю, приказ «зацепиться за Купянск». Пока зацепиться она не может, отдельные группы инфильтрации не позволяют российскому командованию в полной мере контролировать территорию, на которой они оперируют. Они прячутся по подвалам, плотной городской застройке, в подлесках, в лесополосах. Это все пока листва есть, как она облетит, все это станет делать труднее противнику», — спрогнозировал военный обозреватель.
Читайте также: По газовой трубе россияне на самокатах двигаются в Купянск – DeepState (видео)
Он продолжает считать, что целью ВС РФ на Купянском направлении сейчас является как прорыв в Купянск, так и блокирование дороги, которая соединяет город с Чугуевом. А также — рокады, идущей на юг вдоль Оскола.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Константин Машовец, купянск, купянское направление, наступ, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Машовец про ВС РФ и Купянск: Стараются не столько закрепиться, сколько уцелеть»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 12:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что тактика «просачивания» россиян в Купянск и населенные пункты вокруг него не будет столь эффективной уже скоро".