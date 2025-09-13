Машовец про ВС РФ и Купянск: Стараются не столько закрепиться, сколько уцелеть

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отмечает, что тактика «просачивания» россиян в Купянск и населенные пункты вокруг него не будет столь эффективной уже скоро — как только опадет листва.

«Продолжаются бои севернее Купянска, в этом районе, даже до Благодатовки. Более того, в этой части Купянска фиксируются районы инфильтрации малых и сверхмалых пехотных групп противника. Обычно где-то два-три-четыре (человека — Ред.), очень много одиноких российских военнослужащих там спрятались. Это очень сложно — их здесь вылавливать, потому что не хватает пехоты. Они стараются не столько закрепиться, сколько уцелеть», — прокомментировал Машовец в интервью 5 каналу.

Видео: 5 канал

Он отметил, что продолжаются бои за Кондрашовку. В районе Мирового Силы обороны зачистили подлесок и вытеснили оккупантов за дорогу Купянск — Двуречная.

«Но отдельные группы штурмовые сумели южнее Тищенковки зацепиться за лес. Следует сказать, что 6-я армия продолжает выполнять, насколько я понимаю, приказ «зацепиться за Купянск». Пока зацепиться она не может, отдельные группы инфильтрации не позволяют российскому командованию в полной мере контролировать территорию, на которой они оперируют. Они прячутся по подвалам, плотной городской застройке, в подлесках, в лесополосах. Это все пока листва есть, как она облетит, все это станет делать труднее противнику», — спрогнозировал военный обозреватель.

Он продолжает считать, что целью ВС РФ на Купянском направлении сейчас является как прорыв в Купянск, так и блокирование дороги, которая соединяет город с Чугуевом. А также — рокады, идущей на юг вдоль Оскола.