Удари по Богодухову: чи РФ відкриє новий фронт – аналіз ISW

Масовані нальоти БпЛА на Богодухів у Харківській області можуть бути частиною операції BAI (авіаційної ізоляції поля бою), яку проводять ЗС РФ. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Тому, що відбувається в Богодухові, вони приділили увагу в актуальному зведенні, котре опублікували цієї ночі.

“Російські війська, ймовірно, нарощують зусилля з повітряного перехоплення на полі бою вздовж міжнародного кордону із Сумською та Харківською областями. Ймовірно, для підтримки потенційних майбутніх наступальних операцій у цьому районі. Прессекретар 14-го армійського корпусу України Віталій Саранцев повідомив, що російські війська активізували удари по Богодухову, переважно використовуючи безпілотники “Шахед” чи “Італмас”, рідше — “Молния” та “Ланцет”. Саранцев заявив, що російські війська завдають ударів по всьому міжнародному кордону, намагаючись чинити тиск на український тил та порушити українську логістику між Сумською та Харківською областями. Мер Богодухова Володимир Бєлий повідомив, що російські війська запустили 110 безпілотників по населеному пункту в період з 18 по 22 квітня, завдавши найбільшої шкоди з лютого 2022 року. Російські війська, можливо, посилюють удари в цьому районі в рамках кампанії BAI, завдаючи ударів по українській логістиці у ближньому та оперативному тилу, щоб полегшити наступні російські наступальні операції у наступні тижні та місяці, послаблюючи здатність України забезпечувати свої фронтові сили”, – прокоментували в ISW.

При цьому Інститут вивчення війни не бачить ознак підготовки до чергового “наступу на Харків” або Суми, або сам Богодухів.

“Малоймовірно, що російські війська готуються відкрити новий фронт найближчим часом”, – вважають в ISW.

Досліджуючи ситуацію в Харківській області, аналітики звернули увагу на заяви росіян про просування в районі Ветеринарного (на південний захід) – поки що мова лише про слова “Z-воєнкора”, підтверджень немає. Водночас просування ворога в районі Вовчанська фіксують на кадрах з геолокацією. На Куп’янському напрямку штурми окупантів посилюються. У напрямку міста ворогові просунутися не вдається, Сили оборони контратакують.