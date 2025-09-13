Труба, ведущая в Купянск: что происходит в городе — официальное заявление ВСУ

Генштаб ВСУ распространил официальное сообщение о ситуации в Купянске — после данных DeepState, что российская армия зашла в город.

«Ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем Вооруженных Сил Украины. В то же время, враг продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет прямо в город. Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нити из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — подчеркнули в Генштабе.

В городе сейчас проходит контрдиверсионная операция, а вокруг него – поисково-ударные действия.

Защитники Украины также привели данные о потерях оккупантов в этом районе: за две недели с начала контрдиверсионной операции потери противника составили 395 человек, из них 288 — погибшими. На подходах к Купянску, в районах Радьковки и Голубовки обезвредили 265 россиян, в районе самого города – еще 128. Также есть пленные.

«Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Наши подразделения принимают необходимые меры для усиления устойчивости обороны и ликвидации врага», — подчеркнули в ГШ.

Напомним, утром 13 сентября аналитики группы «DeepState» сообщили, что у оккупантов есть продвижения в районе Кондрашовки и в самом Купянске. На карте видно, что продвижение оккупантов происходит в северных кварталах Купянска. По данным аналитиков, для приближения к Купянску россияне используют газовую трубу, в которую входят в районе Лимана Первого.