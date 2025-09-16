Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW

У зведенні 16 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про зміни на фронті в Харківській області.

Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни змогли просунутися в центральній частині Куп’янська, а також на південному заході від Степової Новоселівки.

“Російський блогер стверджував, що майже весь Куп’янськ є спірною “сірою зоною”. Блогер стверджував, що російські війська намагаються проникнути в Куп’янськ вночі і влаштуватися в підвалах вдень”, – передають аналітики.

Бої на Куп’янському напрямку йшли біля Кіндрашівки, Радьківки, Красного Першого та Піщаного.

А ось ситуація на інших напрямках, попри мрії росіян, залишається незмінною.

Так ворог заявляв, що ЗС РФ просунулися на півночі області на лівому березі річки Вовча та біля Синельникового. Однак ця інформація виявилася фейковою.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Одрадного (на схід від Великого Бурлука), на південь від Мілового, на схід від Амбарного і поблизу Хатнього (усі на північний схід від Великого Бурлука)”, – додали у ISW.