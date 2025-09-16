Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW

Україна 07:24   16.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW

У зведенні 16 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про зміни на фронті в Харківській області.

Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни змогли просунутися в центральній частині Куп’янська, а також на південному заході від Степової Новоселівки.

“Російський блогер стверджував, що майже весь Куп’янськ є спірною “сірою зоною”. Блогер стверджував, що російські війська намагаються проникнути в Куп’янськ вночі і влаштуватися в підвалах вдень”, – передають аналітики.

Бої на Куп’янському напрямку йшли біля Кіндрашівки, Радьківки, Красного Першого та Піщаного.

А ось ситуація на інших напрямках, попри мрії росіян, залишається незмінною.

Так ворог заявляв, що ЗС РФ просунулися на півночі області на лівому березі річки Вовча та біля Синельникового. Однак ця інформація виявилася фейковою.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Одрадного (на схід від Великого Бурлука), на південь від Мілового, на схід від Амбарного і поблизу Хатнього (усі на північний схід від Великого Бурлука)”, – додали у ISW.

Читайте також: “Мужчин убить”: полонені з РФ пояснили, нащо лізли по газопроводу в Куп’янськ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова
Генштаб: 20 разів намагався прорватися ворог на півночі від Харкова
16.09.2025, 08:10
Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW
Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW
16.09.2025, 07:24
Вісім пожеж розпочалися на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
Вісім пожеж розпочалися на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
16.09.2025, 07:39
Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹
Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹
15.09.2025, 17:37
Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 16 вересня: як минула ніч
16.09.2025, 08:13
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18

Новини за темою:

07:49
Окупанти стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW
07:42
Спробу росіян просунутися газопроводом у Куп’янськ проаналізував ISW
07:34
Атакують, але не просуваються – ISW про відсутність успіхів РФ на Харківщині
07:26
Що говорять в ISW про заяви РФ щодо їх “перемог” у Харківській області
07:23
“Перемоги” росіян у Вовчанську та Куп’янську проаналізували в ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Росіяни – у центрі Куп’янська: аналіз ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2025 в 07:24;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 16 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про зміни на фронті в Харківській області.".