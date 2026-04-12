Live

ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині

Фронт 07:41   12.04.2026
Оксана Горун
Вивчивши наявні у відкритих джерелах відео та фото, осінтери Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновки щодо ситуації на Куп’янському та інших напрямках фронту на Харківщині.

“Опубліковані 10 квітня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили завдають удару по російських позиціях у центральній Курилівці (на південний схід від Куп’янська) після того, що, за оцінкою ISW, було російською операцією з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або передовою лінією фронту”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

На мапі DeepState Курилівка повністю залишається під контролем Сил оборони, але до неї наближається сіра зона з боку Піщаного.

Ілюстрація: мапа DeepState

Також в ISW повідомили, що напередодні “великоднього перемир’я”, 10 та 11 квітня, російські війська атакували на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Курилівки та Новоосинового. Ворог вів наступальні дії в бік Борової, але не досяг успіху на цьому напрямку.

Також активізувалися бої на півночі та північному сході від Харкова – переважно на Вовчанському напрямку.

Читайте також: Буферна зона РФ на Харківщині посипалася, пряники від ворога — огляд фронту

“Російський воєнний блогер стверджував, що українські війська контратакували в районі Липців (на північ від Харкова)”, – доповнили аналітики.

Офіційних даних від Сил оборони щодо  контратак на цьому напрямку не було.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 07:41;

