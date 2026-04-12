ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині

Вивчивши наявні у відкритих джерелах відео та фото, осінтери Інституту вивчення війни (ISW) зробили висновки щодо ситуації на Куп’янському та інших напрямках фронту на Харківщині.

“Опубліковані 10 квітня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили завдають удару по російських позиціях у центральній Курилівці (на південний схід від Куп’янська) після того, що, за оцінкою ISW, було російською операцією з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або передовою лінією фронту”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

На мапі DeepState Курилівка повністю залишається під контролем Сил оборони, але до неї наближається сіра зона з боку Піщаного.

Також в ISW повідомили, що напередодні “великоднього перемир’я”, 10 та 11 квітня, російські війська атакували на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Курилівки та Новоосинового. Ворог вів наступальні дії в бік Борової, але не досяг успіху на цьому напрямку.

Також активізувалися бої на півночі та північному сході від Харкова – переважно на Вовчанському напрямку.

“Російський воєнний блогер стверджував, що українські війська контратакували в районі Липців (на північ від Харкова)”, – доповнили аналітики.

Офіційних даних від Сил оборони щодо контратак на цьому напрямку не було.