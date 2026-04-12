ISW заявил о проникновении ВС РФ в центр Куриловки на Харьковщине
Изучив имеющиеся в открытых источниках видео и фото, осинтеры Института изучения войны (ISW) сделали выводы о ситуации на Купянском и других направлениях фронта на Харьковщине.
«Опубликованные 10 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российским позициям в центральной Куриловке (к юго-востоку от Купянска) после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по проникновению, которая не изменила контроль над местностью или передовой линией фронта», — прокомментировали в Институте изучения войны.
На карте DeepState Куриловка полностью остается под контролем Сил обороны, но к ней приближается серая зона со стороны Песчаного.
Также в ISW сообщили, что накануне «пасхального перемирия», 10 и 11 апреля, российские войска атаковали к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Куриловки и Новоосиново. Враг вел наступательные действия в сторону Боровой, но не достиг успеха на этом направлении.
Также активизировались бои на севере и северо-востоке от Харькова — в основном, на Волчанском направлении.
«Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в районе Липцев (к северу от Харькова)», — дополнили аналитики.
Официальных данных от Сил обороны о контратаке на этом направлении не было.
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 07:41;