ISW заявил о проникновении ВС РФ в центр Куриловки на Харьковщине

Фронт 07:41   12.04.2026
Изучив имеющиеся в открытых источниках видео и фото, осинтеры Института изучения войны (ISW) сделали выводы о ситуации на Купянском и других направлениях фронта на Харьковщине.

«Опубликованные 10 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удар по российским позициям в центральной Куриловке (к юго-востоку от Купянска) после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по проникновению, которая не изменила контроль над местностью или передовой линией фронта», — прокомментировали в Институте изучения войны.

На карте DeepState Куриловка полностью остается под контролем Сил обороны, но к ней приближается серая зона со стороны Песчаного.

Иллюстрация: карта DeepState

Также в ISW сообщили, что накануне «пасхального перемирия», 10 и 11 апреля, российские войска атаковали к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Куриловки и Новоосиново. Враг вел наступательные действия в сторону Боровой, но не достиг успеха на этом направлении.

Также активизировались бои на севере и северо-востоке от Харькова — в основном, на Волчанском направлении.

Читайте также: Буферная зона РФ на Харьковщине посыпалась, «пряники» от врага — обзор фронта

«Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в районе Липцев (к северу от Харькова)»,  — дополнили аналитики.

Официальных данных от Сил обороны о контратаке на этом направлении не было.

Автор: Оксана Горун
  Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 07:41;

