Претензії РФ на Курилівку – в ISW розповіли про мрії окупантів

Україна 10:01   13.04.2026
У зведенні 13 квітня в Американському Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про чергові фейкові заяви ворога. На цей аналітики розвіяли російські міфи щодо успіхів ЗС РФ на Куп’янському напрямку.

Так, росіяни стверджували, що контролюють центральну частину Курилівки, село знаходиться на сході від Куп’янська-Вузлового. Проте вивчивши геолокаційні відеозаписи, аналітики зробили зовсім інші висновки.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 квітня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції в центральній Курилівці (на південний схід від Куп’янська)”, – констатували в Інституті вивчення війни.

Ситуація на Південно-Слобожанському та Борівському напрямках – стабільна. А на Великобурлуцькому – боїв не зафіксували, додали в ISW.

Читайте також: Четверо постраждалих, зруйновані будинки та транспорт: як минула доба в регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ
У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ
13.04.2026, 10:30
Четверо постраждалих, зруйновані доми і транспорт: як минула доба в регіоні
Четверо постраждалих, зруйновані доми і транспорт: як минула доба в регіоні
13.04.2026, 09:32
Претензії РФ на Курилівку – в ISW розповіли про мрії окупантів
Претензії РФ на Курилівку – в ISW розповіли про мрії окупантів
13.04.2026, 10:01
Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий
Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий
13.04.2026, 08:50
Новини Харкова – головне 13 квітня: бої на Великдень, причини тривог
Новини Харкова – головне 13 квітня: бої на Великдень, причини тривог
13.04.2026, 08:56
Сьогодні 13 квітня 2026: який день в історії
Сьогодні 13 квітня 2026: який день в історії
13.04.2026, 06:00

Новини за темою:

12.04.2026
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
11.04.2026
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
04.04.2026
Чи мають окупанти просування на Харківщині: дані ISW
02.04.2026
Нова тактика нальотів БпЛА з РФ: ISW заявив про небезпеку та порівняв з Іраном
02.04.2026
ISW про Харківщину: СОУ помітили там, де росіяни заявляли свої позиції


  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 10:01;

