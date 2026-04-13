Претензії РФ на Курилівку – в ISW розповіли про мрії окупантів
У зведенні 13 квітня в Американському Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про чергові фейкові заяви ворога. На цей аналітики розвіяли російські міфи щодо успіхів ЗС РФ на Куп’янському напрямку.
Так, росіяни стверджували, що контролюють центральну частину Курилівки, село знаходиться на сході від Куп’янська-Вузлового. Проте вивчивши геолокаційні відеозаписи, аналітики зробили зовсім інші висновки.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 квітня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції в центральній Курилівці (на південний схід від Куп’янська)”, – констатували в Інституті вивчення війни.
Ситуація на Південно-Слобожанському та Борівському напрямках – стабільна. А на Великобурлуцькому – боїв не зафіксували, додали в ISW.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 10:01;