Претензии РФ на Куриловку – в ISW рассказали о мечтах оккупантов

В сводке 13 апреля в Американском Институте изучения войны (ISW) рассказали об очередных фейковых заявлениях врага. На этот аналитики развеяли российские мифы, касаемо успехов ВС РФ на Купянском направлении.

Так россияне утверждали, что контролируют центральную часть Куриловки, населенный пункт находится на востоке от Купянска-Узлового. Однако, изучив геолокационные видеозаписи, аналитики сделали совсем другие выводы.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции в центральной Куриловке (юго-восточнее Купянска)», – констатировали в Институте изучения войны.

Ситуацию на Южно-Слобожанском и Боровском направлении – стабильная. А на Великобурлукском направлении боев не зафиксировали, добавили в ISW.