Четверо пострадавших, разрушены дома и транспорт: как прошли сутки в регионе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что в результате обстрелов в Харьковской области пострадали четверо людей.

В частности, в результате удара БпЛА по Богодухову пострадал 57-летний житель. Мужчина получил острую реакцию на стресс. Также повреждены дома, мопед и трактор.

«Наносили многочисленные удары беспилотниками военные России по поселку Золочев и всей громаде. Пострадали местные жители. 32-летний гражданский мужчина получил ожоги, женщина 63 лет получила острую реакцию на стресс. В результате попаданий повреждены крыша магазина, забор частного домовладения, помещение админздания и частное авто», – добавили в полиции.

Кроме того, из-за атаки FPV-дрона по легковому авто пострадал 70-летний мужчина. Ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что трагедия произошла во время эвакуации семьи из приграничного населенного пункта.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, какое вооружения выпускали россияне по региону в течение суток: