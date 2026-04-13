Четверо пострадавших, разрушены дома и транспорт: как прошли сутки в регионе

Происшествия 09:32   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших, разрушены дома и транспорт: как прошли сутки в регионе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что в результате обстрелов в Харьковской области пострадали четверо людей. 

В частности, в результате удара БпЛА по Богодухову пострадал 57-летний житель. Мужчина получил острую реакцию на стресс. Также повреждены дома, мопед и трактор.

обстрелы Харьковщины 13 апреля 2026

«Наносили многочисленные удары беспилотниками военные России по поселку Золочев и всей громаде. Пострадали местные жители. 32-летний гражданский мужчина получил ожоги, женщина 63 лет получила острую реакцию на стресс. В результате попаданий повреждены крыша магазина, забор частного домовладения, помещение админздания и частное авто», – добавили в полиции.

обстрелы Харьковщины 13 апреля 2026

Кроме того, из-за атаки FPV-дрона по легковому авто пострадал 70-летний мужчина. Ранее начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что трагедия произошла во время эвакуации семьи из приграничного населенного пункта.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, какое вооружения выпускали россияне по региону в течение суток:

  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • десять БпЛА (тип устанавливается).

Читайте также: Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, причины тревог
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, причины тревог
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 09:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировали, что в результате обстрелов в Харьковской области пострадали четверо людей. ".