Четверо постраждалих, зруйновані доми і транспорт: як минула доба в регіоні

У ГУ Нацполіції в Харківській області поінформували, що внаслідок обстрілів у Харківській області постраждали четверо людей.

Зокрема, внаслідок удару БпЛА по Богодухову постраждав 57-річний мешканець. Чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Також пошкоджені будинки, мопед та трактор.

“Завдавали численних ударів безпілотниками військові рф по селищу Золочів та всій громаді. Постраждали місцеві мешканці. 32-річний цивільний чоловік зазнав опіків, жінка 63 років отримала гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучань пошкоджено дах магазину, паркан приватного домоволодіння, приміщення адмінбудівлі та приватне авто”, – зазначили правоохоронці.

Крім того, через атаку FPV-дрону по легковому авто постраждав 70-річний чоловік. Раніше начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив”, що трагедія сталася під час евакуації родини із прикордонного населеного пункту.

Тим часом, начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, яке озброєння випускали росіяни по регіону протягом доби.