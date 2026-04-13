Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий

Обстріл Богодухова зафіксували 13 квітня близько 00:45, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Попередньо, росіяни випустили по місту три БпЛА типу “Герань-2”.

На місці “прильоту” почалася пожежа, також повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та авто.

За допомогою до медиків звернувся 57-річний чоловік – він отримав гостру реакцію на стрес.

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.