Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий

Події 08:50   13.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обстріл Богодухова зафіксували 13 квітня близько 00:45, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Попередньо, росіяни випустили по місту три БпЛА типу “Герань-2”.

На місці “прильоту” почалася пожежа, також повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та авто.

Обстріл Богодухова 13 квітня 2026

За допомогою до медиків звернувся 57-річний чоловік – він отримав гостру реакцію на стрес.

Обстріл Богодухова 13 квітня 2026

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.

Читайте також: Через «прильоти» на Харківщині вирували чотири пожежі – дані рятувальників

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 08:50;

