Через “прильоти” на Харківщині вирували чотири пожежі – дані рятувальників

Події 08:26   13.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із десяти пожеж, які вирували протягом доби в регіоні, чотири почалися після російських обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вранці 12 квітня росіяни завдали удару БпЛА по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок вибуху виникла пожежа у магазині продовольчих товарів на площі 40 квадратних метрів. Постраждали двоє людей”, – передають у ДСНС.

Пізніше вдень окупанти атакували приватний сектор у Великому Бурлуці. Внаслідок удару FPV-дрону спалахнула господарська споруда на площі 70 квадратних метрів. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

“Вночі 13 квітня ворог обстріляв ударними БпЛА м. Богодухів, спричинивши дві пожежі на територіях двох приватних домоволодінь. Горіли житловий будинок та господарча споруда на загальній площі 200 квадратних метрів. Постраждала одна особа”, – додали рятувальники.

