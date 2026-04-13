На Великдень в Україні було 107 боїв – де атакували росіяни

Україна 08:14   13.04.2026
За інформацією Генштабу, упродовж минулої доби росіяни штурмували позиції українських захисників на Харківщині 14 разів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів у районі Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Цегельного.

На Куп’янському – СОУ відбили три атаки окупантів біля Петропавлівки, Подолів та Загризового.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий
Нічний обстріл Богодухова: виникла пожежа, є постраждалий
13.04.2026, 08:50
Новини Харкова – головне 13 квітня: бої на Великдень, причини тривог
Новини Харкова – головне 13 квітня: бої на Великдень, причини тривог
13.04.2026, 08:38
Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової
Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової
13.04.2026, 07:33
Сьогодні 13 квітня 2026: який день в історії
Сьогодні 13 квітня 2026: який день в історії
13.04.2026, 06:00
На Великдень в Україні було 107 боїв – де атакували росіяни
На Великдень в Україні було 107 боїв – де атакували росіяни
13.04.2026, 08:14
Через “прильоти” на Харківщині вирували чотири пожежі – дані рятувальників
Через “прильоти” на Харківщині вирували чотири пожежі – дані рятувальників
13.04.2026, 08:26

Новини за темою:

09.04.2026
Понад 40 безпілотників ударили по Харківщині за добу, є постраждалі
09.04.2026
Де атакував ворог на Харківщині – ранкове зведення Генштабу
08.04.2026
Де точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
31.03.2026
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
30.03.2026
На Куп’янському напрямку важче: Генштаб про бої в Харківській області


