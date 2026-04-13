На Великдень в Україні було 107 боїв – де атакували росіяни

За інформацією Генштабу, упродовж минулої доби росіяни штурмували позиції українських захисників на Харківщині 14 разів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 11 разів у районі Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Цегельного.

На Куп’янському – СОУ відбили три атаки окупантів біля Петропавлівки, Подолів та Загризового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: