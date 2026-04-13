На Пасху в Украине было 107 боев – где атаковали россияне

Украина 08:14   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба, в течение минувших суток россияне штурмовали позиции украинских защитников на Харьковщине 14 раз.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 11 раз в районе Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанска и Цегельного.

На Купянском – СОУ отбили три атаки оккупантов около Петропавловки, Подолов и Загрызово.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 107 боевых столкновений.Вчера противник задействовал 7702 дрона-камикадзе и произвел 1202 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

