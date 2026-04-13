Неожиданная находка: ГСЧС обезвредила снаряды времен Второй мировой

Происшествия 07:33   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что пиротехники изъяли и обезвредили мины и артснаряды, которые остались еще со времен Второй мировой войны.

Бесприпасы времен Второй мировой нашли на Харьковщине

«В лесном массиве Слобожанской громады обнаружено 38 минометных мин и пять артснарядов», – установили в ГСЧС.

Вскоре все найденные боеприпасы сотрудники ГСЧС изъяли, а потом – обезвпредили.

Пиротехники также акцентировали: даже те боеприпасы, которые скрывались под землей десятилетиями, продолжают оставаться смертельно опасными. Поэтому в случае их обнаружения – необходимо сразу же звонить по номеру 101.

