Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що піротехніки вилучили та знешкодили міни та артснаряди, що залишилися ще з часів Другої світової війни.
“У лісовому масиві Слобожанської громади виявлено 38 мінометних мін та 5 артснарядів”, – встановили у ДСНС.
Незабаром усі знайдені боєприпаси співробітники ДСНС вилучили, а потім – знешкодили.
Піротехніки також наголосили: навіть ті боєприпаси, що зберігалися під землею десятиліттями, продовжують залишатися смертельно небезпечними. Тому в разі їх виявлення – необхідно відразу ж дзвонити за номером 101.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 07:33;