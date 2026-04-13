Несподівана знахідка: ДСНС знешкодила снаряди часів Другої світової

Події 07:33   13.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що піротехніки вилучили та знешкодили міни та артснаряди, що залишилися ще з часів Другої світової війни.

Безприпаси часів Другої світової знайшли на Харківщині

“У лісовому масиві Слобожанської громади виявлено 38 мінометних мін та 5 артснарядів”, – встановили у ДСНС.

Незабаром усі знайдені боєприпаси співробітники ДСНС вилучили, а потім – знешкодили.

Піротехніки також наголосили: навіть ті боєприпаси, що зберігалися під землею десятиліттями, продовжують залишатися смертельно небезпечними. Тому в разі їх виявлення – необхідно відразу ж дзвонити за номером 101.

