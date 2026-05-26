Live

Почти полтысячи людей эвакуировали спасатели за неделю

Общество 10:28   26.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти полтысячи людей эвакуировали спасатели за неделю Скриншот

В пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что за минувшую неделю спасатели вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области 427 людей.

Среди них – 38 детей и 57 человек с инвалидностью, отметили спасатели.

«Каждый день спасатели, полицейские, волонтеры и представители местных властей работают вместе, чтобы вовремя вывезти людей из-под угрозы вражеских обстрелов и сохранить самое ценное — жизнь», – написали в ГСЧС.

Также в ГСЧС напомнили, что круглосуточная линия, по которой можно обращаться за помощью по эвакуации – 203.

Читайте также: Сегодня пиротехники продолжат разминировать Харьковщину

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
26.05.2026, 00:17
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, бои, пожары
26.05.2026, 09:12
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
26.05.2026, 06:00
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
«Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях
«Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях
26.05.2026, 08:51
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
26.05.2026, 11:06

Новости по теме:

26.05.2026
ГСЧС: пожары после «прилетов» и бытовые возгорания бушевали на Харьковщине
25.05.2026
Пиротехники займутся разминированием: взрывы будут звучать в двух районах
25.05.2026
ГСЧС: пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Харькове
25.05.2026
Песика спасли пожарные из пылающего храма в Харькове
24.05.2026
Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почти полтысячи людей эвакуировали спасатели за неделю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что за минувшую неделю спасатели вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области 427 людей.".