Почти полтысячи людей эвакуировали спасатели за неделю

В пресс-службе облуправления ГСЧС рассказали, что за минувшую неделю спасатели вывезли из опасных населенных пунктов Харьковской области 427 людей.

Среди них – 38 детей и 57 человек с инвалидностью, отметили спасатели.

«Каждый день спасатели, полицейские, волонтеры и представители местных властей работают вместе, чтобы вовремя вывезти людей из-под угрозы вражеских обстрелов и сохранить самое ценное — жизнь», – написали в ГСЧС.

Также в ГСЧС напомнили, что круглосуточная линия, по которой можно обращаться за помощью по эвакуации – 203.

