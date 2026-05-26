«Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях

Харьков, а также 14 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Дергачи два человека погибли, пострадали 20 мужчин и четыре женщины; в пос. Белый Колодец Волчанской громады погиб 63-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали женщины 73 и 39 лет; в с. Новая Казачья Дергачевской громады пострадали мужчины 44 и 32 лет; в с. Клугино-Башкировка Чугуевской громады пострадал 54-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады пострадали женщины 74, 54, 37 лет и 77-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковсщине прилетело такое вооружение:

ракета «Искандер»;

два КАБа;

пять БпЛА типа «Герань-2»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

15 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.