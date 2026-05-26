«Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях

Происшествия 08:51   26.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков, а также 14 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Дергачи два человека погибли, пострадали 20 мужчин и четыре женщины; в пос. Белый Колодец Волчанской громады погиб 63-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали женщины 73 и 39 лет; в с. Новая Казачья Дергачевской громады пострадали мужчины 44 и 32 лет; в с. Клугино-Башкировка Чугуевской громады пострадал 54-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады пострадали женщины 74, 54, 37 лет и 77-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковсщине прилетело такое вооружение:

  • ракета «Искандер»;
  • два КАБа;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 15 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.

Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
26.05.2026, 00:17
26.05.2026, 00:17
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, бои, пожары
26.05.2026, 09:12
26.05.2026, 09:12
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
26.05.2026, 06:00
26.05.2026, 06:00
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
25.05.2026, 19:04
Еще тепло, но со шквалами: прогноз погоды по Харькову и области на 26 мая
25.05.2026, 21:04
25.05.2026, 21:04
Последствия российских обстрелов в регионе показали в прокуратуре
26.05.2026, 09:29
26.05.2026, 09:29

26.05.2026
26.05.2026
Если вам интересна новость: ««Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

