«Искандер» и десятки БпЛА атаковали Харьковщину – Синегубов о последствиях
Харьков, а также 14 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Дергачи два человека погибли, пострадали 20 мужчин и четыре женщины; в пос. Белый Колодец Волчанской громады погиб 63-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали женщины 73 и 39 лет; в с. Новая Казачья Дергачевской громады пострадали мужчины 44 и 32 лет; в с. Клугино-Башкировка Чугуевской громады пострадал 54-летний мужчина; в с. Андреевка Донецкой громады пострадали женщины 74, 54, 37 лет и 77-летний мужчина», – передает Синегубов.
За сутки по Харьковсщине прилетело такое вооружение:
- ракета «Искандер»;
- два КАБа;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- девять fpv-дронов;
- 15 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах, добавил начальник ХОВА.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 08:51;