Пострадала 5-летняя девочка: «Молния» ударила по Богодухову
О последствиях российских ударов по Харьковщине рассказали в областной прокуратуре 25 мая. По информации правоохранителей, в результате обстрелов Богодухова, пострадала 5-летняя девочка и ее родители.
«По данным следствия, 25 мая около 04:45 вооруженные силы РФ совершили атаку по селу Петровка Купянского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон. В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина», – пишут в прокуратуре.
Также накануне около 22:35 БпЛА типа «Молния» атаковал Богодухов. Дрон ударил в крышу частного дома. Острую реакцию на стресс получили супруги и их 5-летняя дочь.
«При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 09:20;