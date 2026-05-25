Пострадала 5-летняя девочка: «Молния» ударила по Богодухову

Происшествия 09:20   25.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях российских ударов по Харьковщине рассказали в областной прокуратуре 25 мая. По информации правоохранителей, в результате обстрелов Богодухова, пострадала 5-летняя девочка и ее родители.

«По данным следствия, 25 мая около 04:45 вооруженные силы РФ совершили атаку по селу Петровка Купянского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон. В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина», – пишут в прокуратуре.

Также накануне около 22:35 БпЛА типа «Молния» атаковал Богодухов. Дрон ударил в крышу частного дома. Острую реакцию на стресс получили супруги и их 5-летняя дочь.

Обстрелы Харьковщины 25 мая

«При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: За сутки по Харьковщине ударили 77 дронов: какие последствия

