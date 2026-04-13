Из-за «прилетов» на Харьковщине бушевали четыре пожара – данные спасателей

Из десяти пожаров, которые бушевали в течение суток в регионе, четыре начались после российских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Утром 12 апреля россияне нанесли удар БпЛА по поселку Золочев Богодуховского района. В результате взрыва возник пожар в магазине продовольственных товаров на площади 40 квадратных метров. Пострадали два человека», – передают в ГСЧС.

Позже, днем, оккупанты атаковали частный сектор в Великом Бурлуке. В результате удара FPV-дрона загорелась хозпостройка на площади 70 квадратных метров. В этом случае обошлось без пострадавших.

«Ночью 13 апреля враг обстрелял ударными БпЛА г. Богодухов, начались два пожара на территориях двух частных домовладений. Горели жилой дом и хозяйственная постройка на общей площади 200 квадратных метров. Пострадал человек», – добавили спасатели.