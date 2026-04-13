Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший

Обстрел Богодухова зафиксировали 13 апреля около 00:45, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Предварительно, россияне выпустили по городу три БпЛА типа «Герань-2».

На месте «прилета» начался пожар, также полностью разрушен частный дом, повреждены хозпостройки и авто.

За помощью к медикам обратился 57-летний мужчина – он получил острую реакцию на стресс.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.