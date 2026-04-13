Live

Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший

Происшествия 08:50   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший

Обстрел Богодухова зафиксировали 13 апреля около 00:45, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Предварительно, россияне выпустили по городу три БпЛА типа «Герань-2».

На месте «прилета» начался пожар, также полностью разрушен частный дом, повреждены хозпостройки и авто.

Обстрел Богодухова 13 апреля 2026

За помощью к медикам обратился 57-летний мужчина – он получил острую реакцию на стресс.

Обстрел Богодухова 13 апреля 2026

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Из-за «прилетов» на Харьковщине бушевали четыре пожара – данные спасателей

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрел Богодухова зафиксировали 13 апреля около 00:45, пишут в Харьковской облпрокуратуре. Предварительно, россияне выпустили по городу три БпЛА типа «Герань-2».".