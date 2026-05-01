Новини Харкова — головне 1 травня: вранці в Харкові лунали вибухи

Події 07:20   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Вранці 1 травня, близько 06:50, росіяни обстріляли Харків

Міський голова Ігор Терехов повідомив: під атакою опинився Холодногірський район. Окупанти, уточнив він, випустили по Харкову ударні дрони.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що на місце “прильоту” вже виїхали екстрені служби.

“Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється”, – додав Синєгубов.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала за ніч чотири рази. Основною загрозою, традиційно, стали безпілотники. О 06:09 Харків знову “почервонів”. Після чого у Повітряних силах ЗСУ поінформували про пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.

Читайте також: Сьогодні 1 травня 2026: яке свято та день в історії

  Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 07:20;

