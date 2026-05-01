Сьогодні 1 травня 2026: яке свято та день в історії
1 травня у світі відзначають День директорів шкіл, а також Свято весни та Міжнародний день праці. У цей день у 305 році від влади відмовився римський імператор Діоклетіан. У 1576-му королями Речі Посполитої коронували Анну Ягеллонку та Стефана Баторія. У 1840-му з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. У 1886-му почалися масові страйки робітників у США. У 1917-му створили 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. У 1931-му в Нью-Йорку відкрили найвищу на той момент будівлю світу – 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг. У 1945-му радянські війська підняли прапор над Рейхстагом, а поряд, у фюрербункері, покінчило життя самогубством подружжя Геббельсів, отруївши шістьох своїх дітей. У 1994-му загинув легендарний автоперегонник Айртон Сенна. У 2004-му відбулося найбільше розширення в історії Європейського Союзу.
Свята та пам’ятні дати 1 травня
1 травня у світі – Свято весни та Міжнародний день праці, День директорів шкіл.
Перша п’ятниця травня – це Міжнародний день туби (мідного духового інструменту) та Міжнародний день вина «Совіньйон Блан».
1 травня розпочинається Весняна декада спостереження за птахами, яка триває до 10 травня.
Також сьогодні: EuroMayDay (європейський день дій проти дискримінації, що збігається з Міжнародним днем праці), День поширення інформації про лікувальний масаж, День захисту носорога, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День народження поштової марки, День управлінського коучингу, Міжнародний день пудель-міксів, День Матері Гуски (персонажу казок).
1 травня в історії
1 травня 305 року від влади відмовився римський імператор Діоклетіан. Докладніше.
1 травня 1006 року стався найяскравіший із зареєстрованих в історії спалахів наднової зорі – SN 1006. Докладніше.
1 травня 1497 року татари вбили митрополита Київського Макарія. Докладніше.
1 травня 1576 року королями Речі Посполитої коронували одну з найнезвичніших подружніх та королівських пар в історії Анну I (Ягеллонку) та Стефана I (Баторія). Цій коронації передував цілий ряд інтриг, воєн, виборів і один “брехливий наречений”, який утік до Франції. Докладніше.
1 травня 1753 року вважають днем заснування ботанічної номенклатури. Цього дня розпочали публікувати роботу Карла Ліннея “Species Plantarum” (“Види рослин”). Докладніше.
1 травня 1840 року у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. Докладніше.
1 травня 1886 року почалися масові страйки робітників у США. Докладніше.
1 травня 1917 року утворили 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. Докладніше.
1 травня 1931 року в Нью-Йорку відкрили найвищу на той момент будівлю світу – 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг. Докладніше.
1 травня 1945 року радянські війська підняли прапор над Рейхстагом. Докладніше.
1 травня 1945 року у Берліні покінчило життя самогубством подружжя та найближчі соратники Гітлера – Геббельси. Йозеф Геббельс та його дружина Магда перед тим, як убити себе, отруїли своїх шістьох дітей ціанистим калієм. Докладніше.
1 травня 1986 року, за кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, у Києві організували багатотисячну першотравневу маніфестацію.
1 травня 1994 року загинув легендарний бразильський автоперегонник, триразовий чемпіон світу у “Формулі-1” Айртон Сенна. Докладніше.
1 травня 2004 року відбулося найбільше розширення історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.
Церковне свято 1 травня
1 травня вшановують пам’ять пророка Єремії та священномученика Макарія, митрополита Київського. Докладніше.
Народні прикмети 1 травня
Якщо 1 травня йде дощ, то буде багатий врожай зернових.
Якщо погода сонячна, то серпень буде погожим.
Якщо цвіте горобина, то літо буде раннім.
Що не можна робити 1 травня
Не можна позичати гроші або продукти.
Не можна лінуватися та лихословити.
Не можна сваритися.
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 06:00;