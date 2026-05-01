Сьогодні 1 травня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 1 травня

Перша п’ятниця травня – це Міжнародний день туби (мідного духового інструменту) та Міжнародний день вина «Совіньйон Блан».

1 травня розпочинається Весняна декада спостереження за птахами, яка триває до 10 травня.

Також сьогодні: EuroMayDay (європейський день дій проти дискримінації, що збігається з Міжнародним днем ​​праці), День поширення інформації про лікувальний масаж, День захисту носорога, День глобальної любові, Міжнародний день соняшника, День народження поштової марки, День управлінського коучингу, Міжнародний день пудель-міксів, День Матері Гуски (персонажу казок).

1 травня в історії

1 травня 305 року від влади відмовився римський імператор Діоклетіан. Докладніше.

1 травня 1006 року стався найяскравіший із зареєстрованих в історії спалахів наднової зорі – SN 1006. Докладніше.

1 травня 1497 року татари вбили митрополита Київського Макарія. Докладніше.

1 травня 1576 року королями Речі Посполитої коронували одну з найнезвичніших подружніх та королівських пар в історії Анну I (Ягеллонку) та Стефана I (Баторія). Цій коронації передував цілий ряд інтриг, воєн, виборів і один “брехливий наречений”, який утік до Франції. Докладніше.

1 травня 1753 року вважають днем ​​заснування ботанічної номенклатури. Цього дня розпочали публікувати роботу Карла Ліннея “Species Plantarum” (“Види рослин”). Докладніше.

1 травня 1840 року у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. Докладніше.

1 травня 1886 року почалися масові страйки робітників у США. Докладніше.

1 травня 1917 року утворили 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. Докладніше.

1 травня 1931 року в Нью-Йорку відкрили найвищу на той момент будівлю світу – 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг. Докладніше.

1 травня 1945 року радянські війська підняли прапор над Рейхстагом. Докладніше.

1 травня 1945 року у Берліні покінчило життя самогубством подружжя та найближчі соратники Гітлера – Геббельси. Йозеф Геббельс та його дружина Магда перед тим, як убити себе, отруїли своїх шістьох дітей ціанистим калієм. Докладніше.

1 травня 1986 року, за кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, у Києві організували багатотисячну першотравневу маніфестацію.

1 травня 1994 року загинув легендарний бразильський автоперегонник, триразовий чемпіон світу у “Формулі-1” Айртон Сенна. Докладніше.

1 травня 2004 року відбулося найбільше розширення історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

Церковне свято 1 травня

1 травня вшановують пам’ять пророка Єремії та священномученика Макарія, митрополита Київського. Докладніше.

Народні прикмети 1 травня

Якщо 1 травня йде дощ, то буде багатий врожай зернових.

Якщо погода сонячна, то серпень буде погожим.

Якщо цвіте горобина, то літо буде раннім.

Що не можна робити 1 травня

Не можна позичати гроші або продукти.

Не можна лінуватися та лихословити.

Не можна сваритися.