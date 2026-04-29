Сьогодні 29 квітня 2026: яке свято та день в історії

29 квітня – Всеукраїнський день футболу. У цей день 1429 року Жанна д’Арк із загоном військ в’їхала в оточений англійцями Орлеан. У 1624-му король Франції призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром. У 1707-му завершилося об’єднання Шотландії та Англії. У 1882-му в передмісті Берліна запрацювала перша у світі експериментальна лінія тролейбуса. У 1897-му британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона. У 1907-му відбулося перше засідання Українського наукового товариства в Києві. У 1913-му запатентували застібку-блискавку. У 1918-му в Україні до влади прийшов гетьман Скоропадський, а Центральна Рада ухвалила Конституцію УНР. У 1992-му національна збірна України з футболу провела свій перший міжнародний матч. У 2011-му англійський принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. У 2022-му звільнили Руську Лозову. У 2024-му в Харкові перейменували дві станції метро та 367 топонімів.

У світі – День вшанування всіх жертв застосування хімічної зброї та день заснування Організації із заборони хімічної зброї.

Остання середа квітня – це Міжнародний день собаки-поводиря, Міжнародний день поінформованості про шум, Всесвітній день канцелярських товарів і День джинсів (або ж День деніму).

Також сьогодні: Міжнародний день імунології, Всесвітній День бажань, День застібки-блискавки, Міжнародний день танцю, День європейської міжпоколінної солідарності.

29 квітня 1429 року під час Столітньої війни Жанна д’Арк із загоном військ в’їхала в оточений англійцями Орлеан. За тиждень вона зняла облогу з цього міста. Докладніше.

29 квітня 1624 року французький король Людовік XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

29 квітня 1707 року в Шотландії ліквідували парламент. Це завершило об’єднання двох королівств – Шотландії та Англії у нову державу, яку назвали Королівством Великої Британії. Докладніше.

29 квітня 1882 року в передмісті Берліна Галензе запрацювала перша у світі експериментальна лінія тролейбуса. Вона, звичайно, виглядала зовсім не так, як те, до чого ми звикли. Докладніше.

29 квітня 1897 року британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона. Докладніше.

29 квітня (12 травня) 1907 року відбулося перше засідання Українського наукового товариства в Києві, на якому його головою обрали майбутнього керівника Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Докладніше.

29 квітня 1913 року Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку. Докладніше.

29 квітня 1918 року – в останній день своєї роботи – Центральна Рада ухвалила Конституцію Української Народної Республіки – “Статут про державний устрій, права та свободи УНР”. Докладніше.

29 квітня 1918 року Павла Скоропадського проголосили гетьманом України. Докладніше.

29 квітня 1982 року оприлюднили результати перепису населення Китаю, за якими кількість людей країні вперше в історії перевищила 1 млрд. Докладніше.

29 квітня 1992 року національна збірна України з футболу провела свій перший міжнародний матч. Докладніше.

29 квітня 2011 року відбулося “весілля XXI століття” – спадкоємець Великої Британії Вільям узяв за дружину давню університетську подругу Кейт Міддлтон. Докладніше.

29 квітня 2022 року ЗСУ звільнили Руську Лозову. Першим про це повідомив командир спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев, потім інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ. А мер Харкова Ігор Терехов спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.

29 квітня 2024 року в Харкові перейменували дві станції метро та одразу 367 топонімів. Докладніше.

вшановують пам’ять дев’яти мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасiя і Филимона. Докладніше.

Грім 29 квітня – до хорошого врожаю зерна.

Якщо зацвіла вільха – пора сіяти гречку і кукурудзу.

Якщо день сонячний, то пора садити капусту.

Сьогодні не варто вирушати у довгі подорожі. День у принципі краще провести вдома та мінімізувати виїзди.

Не можна ухвалювати поспішні рішення.