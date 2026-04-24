Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії

24.04.2026
Оксана Горун
24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. У 1558 році в цей день Марія Стюарт вийшла заміж за майбутнього короля Франції Франциска. У 1617-му у Франції за наказом короля Людовика XIII убили фаворита його матері Кончіно Кончіні, який фактично узурпував владу в країні. У 1771-му по Японії вдарило наймогутніше з відомих цунамі в історії. У 1916-му почалося Пасхальне повстання в Ірландії. У 1915-му – геноцид вірмен в Османській імперії. У 1990-му на орбіту Землі доставили телескоп “Габбл”. У 2013-му цього дня відбулося наймасштабніше за наслідками в сучасній історії обвалення будівлі не через теракт чи бойові дії.

Свята та пам’ятні дати 24 квітня

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді та Міжнародний день багатосторонності та дипломатії за мир.

Остання п’ятниця квітня – це Всесвітній день жіночого здоров’я.

Також сьогодні: Всесвітній день захисту лабораторних тварин і Міжнародний день проти вівісекції, День водопровідника.

24 квітня в історії

24 квітня 1558 року 16-річна королева Шотландії Марія I (Стюарт) вийшла заміж за спадкоємця французького престолу Франциска, сина короля Генріха II. Докладніше.

Марія Стюарт та Франциск - королівська пара Франції
Марія Стюарт і Франциск. Ілюстрація: en.wikipedia.org

24 квітня 1617 року за наказом короля Людовика XIII убили фаворита його матері Марії Медічі Кончіно Кончіні. На той час Кончіні фактично узурпував владу у Франції. Докладніше.

 24 квітня 1771 року по узбережжю японського острова Ісігакі вдарила надпотужна хвиля, що увійшла в історію як “Велике цунамі”. Докладніше.

24 квітня 1833 року в США запатентували перший автомат із газованою водою. Докладніше.

24 квітня 1895 року американець Джошуа Слокам розпочав перше у світі самотнє навколосвітнє плавання. Докладніше.

24 квітня 1915 року в Османській імперії влада починає проводити арешти та депортацію вірменської інтелігенції Константинополя (Стамбула). Цей день у світі затверджений як День пам’яті жертв геноциду вірмен. Докладніше.

Геноцид вірмен в Османській імперії

24 квітня 1916 року розпочалося Великоднє повстання в Ірландії. Це була чергова та трагічна спроба ірландців відстояти свою незалежність від Великої Британії. Докладніше.

24 квітня 1990 року на орбіту Землі доставили найвідоміший і найпотужніший телескоп усіх часів – космічний телескоп “Габбл”. Докладніше.

24 квітня 2013 року сталася масштабна катастрофа – обвал будівлі “Rana Plaza” в Бангладеш.  Докладніше.

Церковне свято 24 квітня

24 квітня вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ 24 квітня – до хорошого врожаю зерна.

Якщо качки плавають у водоймах, то швидко потепліє.

Що не можна робити 24 квітня

Не можна лаятися та конфліктувати.

Цього дня не варто влаштовувати застілля з алкоголем.

Не рекомендується готувати страви із пшеничного борошна.

Популярно
Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня
Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня
23.04.2026, 23:00
Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії
24.04.2026, 06:00
Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа
Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа
23.04.2026, 21:00
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
23.04.2026, 17:29
“Усе здорожчало”: на що сподіваються у Харківській ОВА (відео)
“Усе здорожчало”: на що сподіваються у Харківській ОВА (відео)
23.04.2026, 21:46
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
22.04.2026, 14:41

Новини за темою:

23.04.2026
Сьогодні 23 квітня 2026: яке свято та день в історії
22.04.2026
Сьогодні 22 квітня 2026: яке свято та день в історії
21.04.2026
Сьогодні 21 квітня 2026: яке свято та день в історії
20.04.2026
Сьогодні 20 квітня 2026: яке свято та день в історії
19.04.2026
Сьогодні 19 квітня 2026: яке свято та день в історії


  Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. У 1558 році в цей день Марія Стюарт вийшла заміж за майбутнього короля Франції Франциска".