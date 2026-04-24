Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. У 1558 році в цей день Марія Стюарт вийшла заміж за майбутнього короля Франції Франциска. У 1617-му у Франції за наказом короля Людовика XIII убили фаворита його матері Кончіно Кончіні, який фактично узурпував владу в країні. У 1771-му по Японії вдарило наймогутніше з відомих цунамі в історії. У 1916-му почалося Пасхальне повстання в Ірландії. У 1915-му – геноцид вірмен в Османській імперії. У 1990-му на орбіту Землі доставили телескоп “Габбл”. У 2013-му цього дня відбулося наймасштабніше за наслідками в сучасній історії обвалення будівлі не через теракт чи бойові дії.

Свята та пам’ятні дати 24 квітня

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді та Міжнародний день багатосторонності та дипломатії за мир.

Остання п’ятниця квітня – це Всесвітній день жіночого здоров’я.

Також сьогодні: Всесвітній день захисту лабораторних тварин і Міжнародний день проти вівісекції, День водопровідника.

24 квітня в історії

24 квітня 1558 року 16-річна королева Шотландії Марія I (Стюарт) вийшла заміж за спадкоємця французького престолу Франциска, сина короля Генріха II. Докладніше.

24 квітня 1617 року за наказом короля Людовика XIII убили фаворита його матері Марії Медічі Кончіно Кончіні. На той час Кончіні фактично узурпував владу у Франції. Докладніше.

24 квітня 1771 року по узбережжю японського острова Ісігакі вдарила надпотужна хвиля, що увійшла в історію як “Велике цунамі”. Докладніше.

24 квітня 1833 року в США запатентували перший автомат із газованою водою. Докладніше.

24 квітня 1895 року американець Джошуа Слокам розпочав перше у світі самотнє навколосвітнє плавання. Докладніше.

24 квітня 1915 року в Османській імперії влада починає проводити арешти та депортацію вірменської інтелігенції Константинополя (Стамбула). Цей день у світі затверджений як День пам’яті жертв геноциду вірмен. Докладніше.

24 квітня 1916 року розпочалося Великоднє повстання в Ірландії. Це була чергова та трагічна спроба ірландців відстояти свою незалежність від Великої Британії. Докладніше.

24 квітня 1990 року на орбіту Землі доставили найвідоміший і найпотужніший телескоп усіх часів – космічний телескоп “Габбл”. Докладніше.

24 квітня 2013 року сталася масштабна катастрофа – обвал будівлі “Rana Plaza” в Бангладеш. Докладніше.

Церковне свято 24 квітня

24 квітня вшановують пам’ять мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Дощ 24 квітня – до хорошого врожаю зерна.

Якщо качки плавають у водоймах, то швидко потепліє.

Що не можна робити 24 квітня

Не можна лаятися та конфліктувати.

Цього дня не варто влаштовувати застілля з алкоголем.

Не рекомендується готувати страви із пшеничного борошна.