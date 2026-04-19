Сьогодні 19 квітня 2026: яке свято та день в історії

19 квітня 1024 року Папою Римським обрали Івана XIX – світську людину, рідного брата попереднього Папи. У 1713-му імператор Священної Римської імперії дозволив спадкування престолу за жіночою лінією. У 1775-му почалася війна за незалежність США. У 1917-му в Києві стартував Всеукраїнський національний конгрес. У 1920-му вітання “Слава Україні!” стало офіційним в армії Української народної республіки. У 1943-му почалося повстання у Варшавському гетто. Того ж дня на Волині поляки разом із нацистами вбили мешканців села Красний Сад. У 1987-му вийшла перша серія анімаційного телесеріалу “Сімпсони”. А у 2005-му Йозеф Ратцингер став Папою Римським Бенедиктом XVI.

Свята та пам’ятні дати 19 квітня

19 квітня у світі – День власників домашніх тварин.

Також сьогодні: День поезії та творчого мислення, День велосипеда, День сушки білизни на мотузці, День часнику, День проліска, День оновлення ваших цілей, День народження кота Сильвестра (мультиплікаційного персонажа зі всесвіту Looney Tunes).

19 квітня в історії

19 квітня 1024 року Папою Римським обрали Івана XIX. Його попередником на цій посаді був рідний брат Бенедикт VIII. Така сімейна спадковість рідкісна для Святого Престолу. Але була цілком можливою в той час. Брати походили з впливової родини, а постать Папи завжди була політизована. Не менш карколомною була швидкісна церковна кар’єра нового Папи. За часів понтифікату свого брата майбутній Іван XIX (а у світі Роман – син графа Тускульського) обіймав світські посади. Він був консулом та сенатором. Щоб Роман зміг претендувати на обрання Папою, його терміново висвятили у всі церковні сани – один за одним, дійшовши єпископа.

Ставши Папою, Іван XIX зіграв певну роль у зростанні напруги між Римом і Константинополем. Вона з часом призвела до церковного розколу 1054 року (між сучасними католиками та православними). Але розкол стався за два десятиліття після смерті Івана XIX.

Папою він був відносно недовго – вісім років. Існує непідтверджена версія, що помер Іван ХІХ не своєю смертю, а був убитий розлюченим натовпом селян. Наступника цьому Папі обрали не менш непридатного для цієї ролі, ніж був він сам. Церковний престол зайняв Бенедикт IX – племінник покійного Папи, якому, за різними даними, на момент обрання було близько 18-20 років.

19 квітня 1713 року імператор Священної Римської Імперії Карл VI Габсбург прийняв “Прагматичну санкцію”. Цим документом він дозволив спадкування престолу за жіночою лінією. Докладніше.

19 квітня 1775 року розпочалася війна за незалежність США. Цього дня відбулися перші битви протистояння – при Лексінгтоні та Конкорді. Докладніше.

19 квітня 1917 року у Києві розпочав роботу Всеукраїнський національний конгрес. Рішення про його скликання ухвалили наприкінці березня – на одному із перших засідань Української Центральної Ради. Докладніше.

19 квітня 1920 року привітання “Слава Україні!” офіційно запровадили в армії УНР. Відповідний наказ видав командувач армії УНР Михайло Омелянович-Павленко. Докладніше.

19 квітня 1943 року у Варшавському гетто розпочалося збройне повстання. Докладніше.

19 квітня 1943 року поляки разом із нацистами вбили понад 100 мирних жителів українського села Красний Сад на Волині. Докладніше.

19 квітня 1987 року на американському телеканалі “Fox” вийшла перша серія найдовшого анімаційного телесеріалу – “Сімпсони”. Детальніше.

19 квітня 2005 року кардинал Йозеф Ратцингер став 265-м Папою Римським під ім’ям Бенедикт XVI. Детальніше.

Церковне свято 19 квітня

19 квітня – перша неділя після Великодня, коли завершуються великодні урочистості. Вшановують пам’ять апостола Фоми. Докладніше. Також сьогодні вшановують пам’ять преподобного Йоана Давньопечерника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 квітня туман, то решта місяця буде сухою, без дощів.

Якщо у повітрі багато павутини, то чекайте на дощове літо.

Ворони риються в землі – до теплої, але дощової погоди.

Що не можна робити 19 квітня

Не можна багато їсти та вживати алкоголь на цвинтарі.

Не можна залишати їжу на могилах.