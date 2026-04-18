Мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 квітня

Якою буде погода завтра, 19 квітня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, в області завтра буде хмарно із проясненнями. Уночі піде дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9 – 14° тепла.

У Харкові також очікується хмарна погода з невеликими проясненнями. Уночі піде дрібний дощ.

Температура повітря вночі буде від 5 до 7 ° тепла, вдень повітря прогріється до 11 – 13 ° тепла, прогнозують синоптики.

Вітер – північний 7 – 12 м/с.