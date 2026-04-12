Про небезпечну погоду попередили мешканців Харківщини метеорологи
Вночі 13 квітня на Харківщині знову прогнозують заморозки – на поверхні ґрунту буде до – 3°.
“Вночі 13 квітня очікуються: по місту на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; по області на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°. I рівень небезпеки, жовтий”, – попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У ранніх прогнозах на ніч з 12 на 13 квітня заморозків не обіцяли. Надалі ночі ставатимуть теплішими – на 14 квітня обіцяють до 7 тепла, на 15-те – до +8°.
Метеорологи раніше оцінили вплив погоди першої декади квітня на вегетацію озимини. На думку фахівців, умови загалом були задовільними. Хоча прохолодна погода із заморозками у другій половині декади дещо стримувала зростання та розвиток рослин.
Читайте також: Неможливість заправитися та голод: чого чекати Україні через паливну кризу
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 12:48;