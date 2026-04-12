Об опасной погоде предпупредили жителей Харьковщины метеорологи

Ночью 13 апреля в Харьковской области вновь прогнозируют заморозки — на поверхности почвы будет до — 3°.

«Ночью 13 апреля ожидаются: по городу на поверхности грунта заморозки 0 – 2°; по области на поверхности грунта заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В более ранних прогнозах на ночь с 12 на 13 апреля заморозков не обещали. В дальнейшем ночи будут теплеть — на 14 апреля обещают до 7 тепла, на 15-е — до +8°.

Метеорологи ранее оценили влияние погоды первой декады апреля на вегетацию озимых. По мнению специалистов, условия в целом были удовлетворительными. Хотя прохладная погода с заморозками во второй половине декады несколько сдерживала рост и развитие растений.