Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер

Суспільство 16:12   22.04.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 23 квітня.

«Вранці та вдень 23 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Крім цього, на Харківщині не відступають заморозки.

«Вночі 24 та 25 квітня по області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне аж на початку травня.

