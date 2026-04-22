Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
Фото: geograph.org.uk
У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 23 квітня.
«Вранці та вдень 23 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Крім цього, на Харківщині не відступають заморозки.
«Вночі 24 та 25 квітня по області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне аж на початку травня.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вітер, заморозки, новини Харкова, погода, синоптики;
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 16:12;