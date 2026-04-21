Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища в Харківській області 22 та 23 квітня. Тим часом синоптики попередньо спрогнозували, коли в Україні очікується потепління.

«Вночі 22 – 23 квітня очікуються: по області заморозки у повітрі 0 – 3°; по місту заморозки у повітрі 0 – 2°», – пишуть у гідрометцентрі.

Таким явищам присвоїли IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Зазначимо, у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, 21 квітня температура повітря знизилася до -8°С Також там випав сніг. Про це “Гірські рятувальники Прикарпаття” інформували у мережі «Фейсбук».

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що потепління можливе аж десь з 4 травня.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у Харкові опади не прогнозували, як і по області, за винятком півдня. Там очікували дощ із мокрим снігом.