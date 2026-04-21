Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища в Харківській області 22 та 23 квітня. Тим часом синоптики попередньо спрогнозували, коли в Україні очікується потепління.
«Вночі 22 – 23 квітня очікуються: по області заморозки у повітрі 0 – 3°; по місту заморозки у повітрі 0 – 2°», – пишуть у гідрометцентрі.
Таким явищам присвоїли IІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Зазначимо, у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, 21 квітня температура повітря знизилася до -8°С Також там випав сніг. Про це “Гірські рятувальники Прикарпаття” інформували у мережі «Фейсбук».
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що потепління можливе аж десь з 4 травня.
Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у Харкові опади не прогнозували, як і по області, за винятком півдня. Там очікували дощ із мокрим снігом.
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 13:36;