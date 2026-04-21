Live

Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки

Суспільство 13:36   21.04.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища в Харківській області 22 та 23 квітня. Тим часом синоптики попередньо спрогнозували, коли в Україні очікується потепління.

«Вночі 22 – 23 квітня очікуються: по області заморозки у повітрі 0 – 3°; по місту заморозки у повітрі 0 – 2°», – пишуть у гідрометцентрі.

Таким явищам присвоїли IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Зазначимо, у Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський, 21 квітня температура повітря знизилася до -8°С Також там випав сніг. Про це “Гірські рятувальники Прикарпаття” інформували у мережі «Фейсбук».

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що потепління можливе аж десь з 4 травня.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у Харкові опади не прогнозували, як і по області, за винятком півдня. Там очікували дощ із мокрим снігом.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Потепління чекати у травні? Харків’ян знову попередили про заморозки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища в Харківській області 22 та 23 квітня.".