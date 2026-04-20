Заморозки не відступають, на півдні сніг: погода в Харкові й області 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, у Харкові опади не прогнозують, як і по області, за винятком півдня. Там очікують дощ із мокрим снігом.

“21 та 22 квітня погоду в Харківській області визначатимуть поля зниженого тиску. Очікується хмарна з проясненнями погода. 21 квітня помірні опади випадатимуть у південній частині області. У північній частині істотні опади не прогнозуються“, – розповіла синоптикиня Регіонального центру з гідрометеорології Ксенія Калюжна.

Так, 21 квітня вночі у Харкові будуть заморозки – від 0 до 2 градусів, вдень – від 7 до 9 тепла.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до 3 градусів, вдень – від 5 до 10 тепла.

Вітер північний – 7-12 м/с.