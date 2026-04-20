Заморозки не отступают, на юге снег: погода в Харькове и области на 21 апреля

Погода 20:59   20.04.2026
Елена Нагорная
Заморозки не отступают, на юге снег: погода в Харькове и области на 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Харькове осадки не прогнозируют, как и по области, за исключением юга. Там ожидают дождь с мокрым снегом.

«21 и 22 апреля погоду в Харьковской области будут определять поля пониженного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. 21 апреля умеренные осадки будут выпадать в южной части области. В северной части существенные осадки не прогнозируются», — рассказала синоптик Регионального центра по гидрометеорологии Ксения Калюжная.

Так, 21 апреля ночью в Харькове будут заморозки — от 0 до 2 градусов, днем — от 7 до 9 тепла.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки до 3 градусов, днем — от 5 до 10 тепла.

Ветер северный — 7-12 м/с.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 20:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 21 апреля, в Харькове осадки не прогнозируют, как и по области, за исключением юга. Там ожидают дождь с мокрым снегом.".