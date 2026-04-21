У Саржиному Яру демонтували годинник – причина
У пресслужбі мерії повідомили, що співробітники СКП “Харківзеленбуд” зняли циферблат з годинника, розташованого в Саржиному Яру.
Його хочуть очистити від бруду та іржі.
“Крім того, майстри оснастять його світлодіодним секундним відліком та перевірять роботу механізму стрілок“, – зазначили у мерії.
Вже до кінця тижня циферблат планують встановити назад.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що у Саржиному Яру оновлюють одну з локацій. СКП «Харківзеленбуд» розпочали ремонт спортмайданчика. Завершити оновлення локації комунальники планують до кінця травня.
Крім цього, у Саржиному Яру розпочалася реставрація фрески Богородиці Оранти, розташованої біля джерельної купелі. Це перша реставрація ікони з відкриття оновленої локації. Над відтворенням образу Богоматері працюють досвідчені майстри-іконописці, які планують завершити роботи протягом місяця, писали у мерії. Відновлення фрески організували таким чином, щоб реставрація не заважала відвідувачам Саржиного Яру користуватись купеллю.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальные службы, саржин яр, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 09:56;