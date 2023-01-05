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Терехов: На Різдво комунальні служби Харкова – у режимі підвищеної готовності

Суспільство 17:20   05.01.2023
Оксана Якушко
Терехов: На Різдво комунальні служби Харкова – у режимі підвищеної готовності

Найближчими днями на Харків та його мешканців чекає різке похолодання, тому комунальники готуються до позаштатних ситуацій, розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«На Різдво – до мінус 12-ти градусів вночі, а після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. У зв’язку з цим усі міські служби життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації», – повідомив Терехов.

Він нагадав містянам, що у місті працюють «Пункти Незламності», де за потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. З’ясувати, який із них найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту «Харків-твій дім»  – @tviyDimKharkivBot.

Крім «Пунктів Незламності» у Харкові облаштовані пункти обігріву. За потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву.

Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть у звичному режимі з понеділка по суботу включно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчими днями на Харків та його мешканців чекає різке похолодання, тому комунальники готуються до позаштатних ситуацій, розповів мер Харкова Ігор Терехов.".