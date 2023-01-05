Терехов: На Рождество коммунальщики Харькова – в режиме повышенной готовности

В ближайшие дни Харьков и его жителей ждет резкое похолодание, поэтому коммунальщики готовятся к внештатным ситуациям, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«На Рождество – до минус 12 градусов ночью, а после него синоптики прогнозируют еще более низкие температуры. В этой связи все городские службы жизнеобеспечения Харькова переведены в режим повышенной готовности и круглосуточного реагирования на внештатные ситуации», — сообщил Терехов.

Он напомнил горожанам, что в городе работают «Пункти Незламності», где при необходимости можно согреться и зарядить мобильные телефоны. Выяснить, какой из них ближе всего к вашему дому, можно с помощью чат-бота «Харьков-твой дом» – @tviyDimKharkivBot.

Помимо «Пунктів Незламності» в Харькове обустроены пункты обогрева. При необходимости метрополитен будет также работать в режиме пунктов обогрева.

Места раздачи горячего питания будут работать в обычном режиме с понедельника по субботу включительно.