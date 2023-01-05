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Терехов: На Рождество коммунальщики Харькова – в режиме повышенной готовности

Общество 17:20   05.01.2023
Оксана Якушко
Терехов: На Рождество коммунальщики Харькова – в режиме повышенной готовности

В ближайшие дни Харьков и его жителей ждет резкое похолодание, поэтому коммунальщики готовятся к внештатным ситуациям, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«На Рождество – до минус 12 градусов ночью, а после него синоптики прогнозируют еще более низкие температуры. В этой связи все городские службы жизнеобеспечения Харькова переведены в режим повышенной готовности и круглосуточного реагирования на внештатные ситуации», — сообщил Терехов.

Он напомнил горожанам, что в городе работают «Пункти Незламності», где при необходимости можно согреться и зарядить мобильные телефоны. Выяснить, какой из них ближе всего к вашему дому, можно с помощью чат-бота «Харьков-твой дом» – @tviyDimKharkivBot.

Помимо «Пунктів Незламності» в Харькове обустроены пункты обогрева. При необходимости метрополитен будет также работать в режиме пунктов обогрева.

Места раздачи горячего питания будут работать в обычном режиме с понедельника по субботу включительно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 17:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшие дни Харьков и его жителей ждет резкое похолодание, поэтому коммунальщики готовятся к внештатным ситуациям, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".