У Саржиному Яру оновлюють одну з локацій (фото)

Суспільство 10:20   14.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії розповіли, що співробітники СКП “Харківзеленбуд” розпочали ремонт спортмайданчика у Саржиному Яру. 

“Тренажери, які потребують відновлення, демонтують та вивезуть”, – зазначили у повідомленні.

Завершити оновлення локації комунальники планують до кінця травня.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова. На Салтівському шосе відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок бойових дій, написала Харківська міськрада. Фахівці вже замінили у дев’ятиповерхівці пошкоджені вікна, зараз там відновлюють вхідні групи: фарбують, відновлюють козирки, укладають плитку та монтують пандуси, розповіли у Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції.

Читайте також: Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)

Популярно
Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі
Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі
14.04.2026, 10:52
Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)
Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)
14.04.2026, 10:01
У Саржиному Яру оновлюють одну з локацій (фото)
У Саржиному Яру оновлюють одну з локацій (фото)
14.04.2026, 10:20
У побутовій пожежі загинув 87-річний чоловік – що горіло, розповіли у ДСНС
У побутовій пожежі загинув 87-річний чоловік – що горіло, розповіли у ДСНС
14.04.2026, 09:15
Новини Харкова – головне 14 квітня: ранок у місті розпочався з вибухів
Новини Харкова – головне 14 квітня: ранок у місті розпочався з вибухів
14.04.2026, 08:17
За добу через удари РФ постраждали 20 жителів області, загинула жінка
За добу через удари РФ постраждали 20 жителів області, загинула жінка
14.04.2026, 08:50

Новини за темою:

10.04.2026
Надання спецстатусу комунальникам, медикам та рятувальникам – деталі
08.04.2026
Уздовж велодоріжки у Саржиному Яру з’явиться огорожа (фото)
03.04.2026
Працюють комунальники: що зараз відбувається на місцях “прильотів”
27.03.2026
На місці нічного “прильоту” в Харкові вже працюють комунальники (фото)
25.03.2026
Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії


