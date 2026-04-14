У Саржиному Яру оновлюють одну з локацій (фото)

У пресслужбі мерії розповіли, що співробітники СКП “Харківзеленбуд” розпочали ремонт спортмайданчика у Саржиному Яру.

“Тренажери, які потребують відновлення, демонтують та вивезуть”, – зазначили у повідомленні.

Завершити оновлення локації комунальники планують до кінця травня.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова. На Салтівському шосе відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок бойових дій, написала Харківська міськрада. Фахівці вже замінили у дев’ятиповерхівці пошкоджені вікна, зараз там відновлюють вхідні групи: фарбують, відновлюють козирки, укладають плитку та монтують пандуси, розповіли у Департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції.