В Саржином Яру обновляют одну из локаций (фото)

В пресс-службе мэрии рассказали, что сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» приступили к ремонту спортплощадки в Саржином Яру.

«Тренажеры, нуждающиеся в восстановлении, демонтируют и вывезут», – отметили в сообщении.

Завершить обновление локации коммунальщики планируют до конца мая.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что многоэтажку восстанавливают в одном из районов Харькова. На Салтовском шоссе восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате боевых действий, написал Харьковский горсовет. Специалисты уже заменили в девятиэтажке поврежденные окна, сейчас там восстанавливают входные группы: красят, восстанавливают козырьки, укладывают плитку и монтируют пандусы, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.